JW MARRIOTT MARMARA SEA’DE BENZERSİZ BRUNCH DENEYİMİ

Brunch üzerine yurt dışında 3 yıl art arda ödül kazanmış olan Executive Chef Mehmet Faruk Yardımcı ve ekibi tarafından özel olarak hazırlanan birbirinden farklı enfes tatların bir arada bulunduğu Pazar Brunch’ları, Ataköy’de benzersiz deniz manzarası ve caz müziği eşliğinde misafirlerini bekliyor.

Ev yapımı makarnalar, taş fırında özenle hazırlanmış pizza ve pideler, özel buz heykelleri üzerinde sunulan deniz mahsüllerinden tütsülenmiş ve kurutulmuş şarküteri köşelerine kadar 25 farklı istasyondan oluşan benzersiz bir brunch deneyimi yaratan deneyimli JW Marriott Marmara Sea ekibi, misafirlerine unutulmaz bir Pazar günü yaşatıyor. Tatlı sevenlerin de unutulmadığı brunchta, el yapımı çikolatalar ve dev çikolata heykelleri dikkat çekiyor.

130 kişilik kapasitesiyle dilerseniz içeride, dilerseniz terasta konumlanmış 20 kişiye kadar olan kapasitesiyle ailenize özel tasarlanmış cam kapsüllerde brunchınızı alıp deniz manzarasının ve Pazar gününün tadını çıkarabilirsiniz.