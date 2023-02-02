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JCI İstanbul'da Yeni Dönem

JCI İstanbul 2023 yılı Seçimli Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

02 Şubat 2023 Perşembe 11:37
JCI İstanbul'da Yeni Dönem

 2023 yılına #furthertogether #birliktedahaileri sloganı ile başlayan JCI İstanbul’un 2023 yılı dönem başkanı İhsan Berk Ener seçildi.

İhsan Berk Ener, Cumhuriyet'in 100. yılında böylesine önemli bir görevi değerli ekip arkadaşlarıyla birlikte üstlenecek olmanın gururunu ve heyecanını paylaştığını ifade etti.

Daha önce JCI Türkiye’de Toplumsal Projeler Direktörü olan Üstün Patent’in kurucusu Özlem Arslan Kart ise yeni dönemde Toplumsal Projelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı görevini yürütecek.

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Anahtar Kelimeler:
İhsan Berk EnerJCI İstanbul
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