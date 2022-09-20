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Jardin Eden, Çeşme’ye yeni soluk getirdi

Eşsiz deniz manzarasıyla sıra dışı bir mekânda yaşama olanağı sunan ve TaşçekenGroup Çeşme’de hayata geçirdiği “Jardin Eden” projesinde, ev sahipleri, iş birlikçiler ve seçkin davetlilerin katıldığı bir davetle yaz sezonunu kapattı.

20 Eylül 2022 Salı 13:41
Jardin Eden, Çeşme’ye yeni soluk getirdi

HABER: DİNÇER KARACALAR

Türkiye’nin güzide tatil beldelerinden Çeşme’de bulunan “Jardin Eden” projesinde gerçekleşen yaza veda davetinde, konuklar gün batımında unutulmayacak bir davete tanıklık ederken geniş repertuarı ile Erol & Süheyla Quartet ile müziğe doydular.

KONUKLARDAN TAM NOT ALDI

Yaza veda partisine katılan davetliler, gecenin ilerleyen saatlerine kadar müzik eşliğinde eğlenirken, Jardin Eden projesini de gezme fırsatı buldular. Çeşme’nin en büyük projesi Jardin Eden, içinde barındırdığı spor salonu, tenis kortu, yüzme havuzu, mağazalar, restoranlar, basketbol sahaları konuklar tarafından çok beğenildi.

“AYRICALIKLI BİR YAŞAM SUNUYOR”

124.000 m2 yüzölçümü ile, Çeşme'nin en büyük villa projesi olduklarını vurgulayan Jardin Eden Satış Koordinatörü İpek Yeniçerioğlu “Gayrimenkul sektörünün en prestijli ödülü olan  Sign of the City Awards’ta ‘En İyi Müstakil Konut’ ödülü kazanan  projemizde; 3+1, 4+1, 6+2 tek kat ve iki kattan oluşan  farklı tiplerde 118 villamız bulunuyor. İlk etabımızda bulunan 44 villada yaşam başladı. Şimdi ikinci etabımızın satışlarını gerçekleştiriyoruz. Hem bu sene ve hem de önümüzdeki sene teslim edeceğimiz villalarımızın hepsi deniz manzaralı olup, kendilerine ait havuz, otopark ve müştemilat mevcut.

Önümüzdeki sene tamamlanacak sosyal tesisimizde; açık yüzme havuzu, altı restoran,basketbol sahası, tenis kortları, spor salonu, çocuk oyun alanları ve 7/24 özel güvenliği ile sakinlerine ayrıcalıklı bir yaşam sunacak” dedi.

PROJEDE YAZ-KIŞ OTURUM İMKANI

Çeşme’nin kültürüne, yapısına ve doğasına uygun olarak Taş Ev mimarisi ile örnek olacak, parmakla gösterilecek bir proje yapmayı hedeflediklerinin altını çizen İpek Yeniçerioğlu “Sadece Çeşme'nin en iyi projesini değil, Türkiye’nin en iyi müstakil konut projelerinden birini gerçekleştiriyoruz.Jardin Eden ilk etabında yaşam başladı, 44 villa teslim edildi, projemizde yaz kış oturum var. İkinci etap çalışmalarımız hızla devam ediyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) konut kredilerine dair yeni alınan kararlar ile hem kredi değer oranları ve hem de alım koşulları değişti. TaşçekenGroupgüvencesiyle ödeme kolaylığı sağlanabilmektedir.Bu sayede kişiye özel düşük peşinatla villa sahibi olma imkanı sağlıyoruz” diyerek alım fırsatına dikkat çekti.

DOĞAYLA İÇ İÇE YAŞAM

JardinEden’ı konforlu ve rahat yaşam sunmanın yanında çevreye saygılı, doğayla iç içe bir proje olarak kurguladıklarını da hatırlatan Jardin Eden Satış Koordinatörü İpek Yeniçerioğlu “Projede yer verilen geniş peyzajalanı ile büyük arsa içinde yer alan villalarımızlakonut sahipleri yeşili kucaklayacak. Projemizde her villanınotoparkında, şarj üniteleri bulunuyor” diyerek sözlerini tamamladı.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Jardin Eden
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