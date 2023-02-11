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Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 57 Akademik Personel alıyor

11 Şubat 2023 Cumartesi 14:11
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 57 Akademik Personel alıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) kadrolarında 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48’inci maddesindeki genel hükümler ve 30044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğretim Elemanlarının Seçim, Atama, Yükseltme ve Görevlerine İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddeleri doğrultusunda, Ek çizelgede belirtilen bölümlere Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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