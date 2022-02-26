Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 5
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1.952,40
ALTIN
838,71
DOLAR
13,88
STERLİN
18,72
EURO
15,73
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 16 Öğretim Üyesi alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik...
Düsseldorf Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter alınacak
Düsseldorf Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter...
Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Personel alacak
Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli...
İbn Haldun Üniversitesi araştırma görevlisi alacak
İbn Haldun Üniversitesi araştırma...
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İç Denetçi alacak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İç...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 16 Öğretim Üyesi alacak

26 Şubat 2022 Cumartesi 09:22
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 16 Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) kadrolarına 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48’inci Maddesindeki genel hükümler ve 30044 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğretim Elemanlarının Seçim, Atama, Yükseltme ve Görevlerine İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddeleri doğrultusunda, Ek çizelgede belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi (Prof., Doç., Dr.Öğr.Üyesi) alınacaktır.

Son başvuru tarihi 28 Mart 2022 olup, BAŞVURU ADRESİ: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Akademik Gelişim ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı 06805 Beytepe/Çankaya/Ankara Tel:0(312) 464 61 06/01"

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Düsseldorf Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter alınacak
Düsseldorf Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter alınacak
Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Personel alacak
Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Personel alacak
"Özgürlüğümüz için yalnız savaşıyoruz"
"Özgürlüğümüz için yalnız savaşıyoruz"
"BABAMI GERİ VER"
"BABAMI GERİ VER"
THY'den Ukrayna seferlerine ilişkin bilet fiyatı açıklaması
THY'den Ukrayna seferlerine ilişkin bilet fiyatı açıklaması
Odessa açıklarında vurulan Türk gemisi İstanbul Boğazı'na girdi
Odessa açıklarında vurulan Türk gemisi İstanbul Boğazı'na girdi
Ukraynalılardan Rusya Başkonsolosluğu önünde protesto
Ukraynalılardan Rusya Başkonsolosluğu önünde protesto
"Müsilaj konusunda büyük sorumluluk İstanbul'da"
"Müsilaj konusunda büyük sorumluluk İstanbul'da"
Gökçeada Belediyesi'nin Yıldız Koy Planı'na, 'yürütmeyi durdurma' kararı
Gökçeada Belediyesi'nin Yıldız Koy Planı'na, 'yürütmeyi durdurma' kararı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma