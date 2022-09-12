Jandarma Genel Komutanlığı uzman erbaş temin edecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Jandarma Genel Komutanlığına 6605 jandarma, 11 at bakıcısı, 14 bot serdümeni, 250 sıhhiyeci, 200 muhabere, 10 havacılık, 400 lojistik (mesleki nitelikli) ve 10 bando alt branşlarında olmak üzere toplam 7500 sözleşmeli uzman erbaş (erkek) temin edilecek.



Başvurular, 12-26 Eylül 2022 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır.



Başvuruların başlama ve bitiş saatleri, temini yapılacak sözleşmeli uzman erbaş branşları, temin şartları ve diğer detaylar www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.kamuilan.sbb.gov.tr internet sitelerinde yayımlanacak olan ‘‘2023 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini’’ kılavuzunda belirtilmiştir.



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