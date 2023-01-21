İzmir’e Seyahat Etmeyi Düşünenlere Tavsiyeler

Ege’nin en nezih kenti olan İzmir’de hayatınızın en güzel gezisini yapabilir ve en güzel dakikalarını geçirebilirsiniz. Yakın zamanda İzmir’e seyahat etmeyi düşünüyorsanız sizin için bazı tavsiyelerimiz olacak. Siz de tavsiye edeceğimiz bu yerleri İzmir seyahatinizde keşfetmeyi unutmayın!

Konak Meydanı

Öncelikle İzmir’e gittiğinizde rotanızı mutlaka Konak Meydanı’na çevirmenizi öneririz. İzmir’in simgesi olan Saat Kulesi bu meydanda yer alıyor. Muhteşem bir deniz manzarası eşliğinde zaman geçirebilirsiniz. Kordon Boyu’nda yürüyüş yapabilir ve Yalı Konak Cami’yi ziyaret edebilirsiniz. Aynı zamanda İzmir Resim ve Heykel Müzesi, Basmane Tren Garı, İzmir Atatürk Evi ve Müzesi de Konak’ta yer alıyor! Konak Meydanı, tarihi Kemeraltı Çarşısı’na oldukça yakın ve meydanı gezdikten sonra hemen Kemeraltı Çarşısı’na da ulaşım sağlayabilirsiniz. Bunun için araç kullanmanıza gerek yok; çünkü kısa bir yürüme mesafesi ile bu tarihi çarşıya erişilebiliyor.

Kemeraltı Çarşısı

İzmir’de yapılabilecek en keyifli aktivitelerden biri de Kemeraltı Çarşısı’nı ziyaret etmektir. Çok sayıda ürün çeşidinin satılıyor olmasının yanı sıra antika dükkanları ve kuyumcuları ile de ünlü olan bu çarşı, hala ilk günkü kadar hareketli! Yerli turistlerden ziyade yabancı turistlerin adeta akın ettiği Kemeraltı Çarşısı sadece alışveriş yapmak için değil dar sokaklarında yürüyüş yapmak isteyenlerin de tercihidir.

Tarihi Asansör

1907 senesinde Yahudi iş insanı Nesai Levi Bayraklı tarafından inşa ettirilen Tarihi Asansör, muazzam bir manzara sunuyor olmasıyla dikkat çekiyor. Asansörün yapılış amacı ise 155 basamak çıkarak ulaşılabilen Halil Rıfat Paşa Caddesi’ne daha kolay ulaşabilmekti. Ancak günümüzde manzara izlemek isteyenlerin ve özellikle de turistlerin tercih ettiği bir yer haline geldi.

Radyo ve Demokrasi Müzesi

Eğer sıra dışı bir müze gezmek istiyorsanız Radyo ve Demokrasi Müzesi bu beklentinizi fazlasıyla karşılayacaktır. Radyonun geçirdiği evrimi kendi gözlerinizle görmek için bu müzeyi gezmeniz yeterli olacak. Aynı zamanda müzede taş plak çeşitleri de yer alıyor. Geçmiş yıllardan kalma taş plakları görmeniz de mümkün oluyor.

Saint Polycarp Kilisesi

1625 yılında inşa edilen bu önemli ve tarihi kilise, yabancı turistler kadar yerli turistlerden de ilgi görüyor. Saint Polycarp Kilisesi, Aziz Yuhanna’nın öğrencisi olduğu bilinen İzmir Piskoposu St. Polikarp’a adına inşa edilmiş bir kilisedir. Kilisenin duvarlarında ise Fransız Ressam Raymond Pere tarafından yapılan resimleri görebilirsiniz. Fransız ressam bu eserleri Polikarp’ın hayatını anlatmak için yapmış.

Key Museum

Eğer tam bir otomobil tutkunuysanız İzmir’de geçirdiğiniz en güzel zamanlara Key Museum eşlik edebilir. İzmir’in Torbalı ilçesinde yer alan bu müzede 130 otomobil ve 40 motosiklet sergileniyor. Tahmin edebileceğiniz gibi otomobiller ve motosikletler çok eski dönemlerden kalmadır. Bu müzenin bir diğer özelliği de Türkiye’nin en büyük otomobil müzesi olmasıdır. Yaklaşık olarak 7 bin metrekarelik bir alana kurulu olan müzeyi mutlaka siz de gezmelisiniz.

Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi

Ege Üniversitesi kampüsünde yer alan Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi ise 1962 yılından bu yana ziyaretçileri ağırlıyor. Çok sayıda endemik bitkiyi de barındıran bu bahçe, Ziraat Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlanmıştı. Amacı ise bitkileri ve özellikle de endemik olanları korumaktı. Günümüzde sıra dışı bitkilerle de adından söz ettiriyor ve ziyaret edenler kendilerini adeta bir masal dünyasının içinde hissediyor.

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