“İzmir, Mersin, Adana, Antakya, Gaziantep global yatırımcıların radarına girdi”

Hayatının Zirvesinde Dengeni Bulmaya Hazır Mısın?

Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Topluluğu tarafından bu yıl 7.’si düzenlenen Zirve’22 Denge Etkinliği, 5 ve 6 Mart tarihleri arasında, Yaşar Üniversitesi Bornova Selçuk Yaşar Kampüsü’nde yapıldı. Alanında başarılı ve öncü olan iş insanları tecrübeleriyle “Hayatının Zirvesinde Dengeni Bulmaya Hazır Mısın?” etkinliğinde “Denge”yi anlattılar. Değişimin dokunduğu her şey, ekonomiden topluma, eğitimden sağlığa, eğlenceden finansa, yatırımdan tatil anlayışına kadar dönüşüyor ve bu dönüşüm içinde Denge’nin nasıl sağlanacağı masaya yatırıldı. Fırsat buldukça genç üniversiteli öğrencilerle buluşmaya ve tecrübelerini aktarmaya gayret ettiğini anlatan Tırport Başkanı Dr. Akın Arslan, yıllarca öğretim üyeliği yapan bir girişimci olarak tecrübe aktarımlarını önemsediğini ve değerli bulduğunu açıkladı.

Hayattaki en önemli metaforlardan birisinin, sürdürülebilir denge ve değişen koşullara uyum sağlayabilme olduğunun altını çizen Dr. Akın Arslan, şunları anlattı: “ Çevreden insana, iş hayatından ekonomiye çevremizdeki hemen her şey baş döndürücü bir hızla dönüşüyor. Son 30 yılda üretilen bilgi, ondan önceki 5 bin yılda üretilen bilgiden daha fazladır. Önümüzdeki 5 yılda üretilecek bilgi ise, geçmiş 30 yılda üretilen bilgiden üssel katlarla fazla olacaktır. O zaman esas kavram; sürekli öğrenme ve sürdürülebilir yaşamsal denge olarak karşımıza çıkacaktır. Y ve Z kuşaklarının alışkanlıkları ve beklentileri, birçok alanda bizim kuşakların beklentileriyle örtüşmeyebiliyor. Ayrışmak yerine, Z ve Alfa kuşaklarının beklentilerini de dikkate alacak şekilde dönüşmek çok daha değerli bir sinerjinin ortaya çıkmasına fırsat verecektir.” diye konuştu.

Tırport, 1.5 milyon kamyoncunun bir numaralı yük vereni olacak

Dünyada lojistik sektörünün bir yandan hızla büyürken, diğer yandan hızla dijitalleştiğini kaydeden Dr. Akın Arslan, şunları söyledi: “ Avrupa’nın ve bölgenin sayılı dijital lojistik platformlarından birisi haline gelen Tırport, lojistik yönetiminin uçtan uca dijital olarak yönetilmesini sağlıyor. Halen Türkiye dahil 7 ülkede, 6 farklı dilde, tüm dijital platformlarda (iOS, Android, web) faaliyet gösteriyor. Tırport, 5 yıl içinde Doğu Avrupa-Çin arasındaki Kuzey ve Orta Lojistik Koridorunun 1 numaralı dijital lojistik aktörü olmayı, bölgedeki 1.5 milyon kamyoncuya “Operated By Tırport” konsepti ile ev sahipliği yapmayı ve bu koridorda günlük 100 binin üzerinde FTL/LTL taşımayı yönetmeyi hedefliyor.” dedi.