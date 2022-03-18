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“İzmir, Mersin, Adana, Antakya, Gaziantep global yatırımcıların radarına girdi”

Tırport Başkanı Dr. Akın Arslan: “İzmir, Mersin, Adana, Antakya, Gaziantep global yatırımcıların radarına girdi”

18 Mart 2022 Cuma 10:46
“İzmir, Mersin, Adana, Antakya, Gaziantep global yatırımcıların radarına girdi”
HABER. DİNÇER KARACALAR
Pandemi nedeniyle globalde konteyner maliyetlerinin 10 kattan fazla arttığını anlatan Tırport Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Akın Arslan, ülkemizin konumu nedeniyle bulunduğu coğrafyanın lojistik ve üretim üssü olabileceğini kaydederek, şunları söyledi:
Dünya ekonomisi pandeminin gölgesinde zor bir iki yılı geride bıraktı. Örneğin, Çin ve Doğu Avrupa arasındaki konteyner maliyetleri 10 kattan fazla arttı. Artan maliyetler ve tedarik kriziyle birlikte, yeniden beliren üretim ve lojistik üs fırsatlarını Türkiye olarak iyi değerlendirmeliyiz. Türkiye, Batı ile Doğu arasında son derece stratejik bir konumdadır ve dünyanın en nitelikli tüketim pazarı konumunda olan Avrupa’nın hemen yanındadır. Çin’den 4 haftada Avrupa’ya ulaşabilen bir konteyner, Türkiye’den Avrupa’nın en uç noktasına, gümrük geçişleri hızlı olabilse 3-5 günde gidebiliyor. Türkiye’den, 64 ülkeye ve 2,5 milyar nüfusa sadece 4 saatlik bir uçuş ile ulaşılabilmektedir. Kısaca, Türkiye olarak, Doğu Avrupa ile Çin arasındaki hatta Kuzey Lojistik Koridoruna hükmetme ve orta lojistik koridorunun tam merkezinde yer almamız sebebiyle, ülke olarak bulunduğumuz coğrafyanın lojistik ve üretim üssü olabiliriz. Dünyadaki en nitelikli tüketim coğrafyası olan Avrupa’nın bir parçası olmamız sebebiyle, önümüzdeki 15 yıl içinde en az 1 trilyon dolarlık ilave bir üretimi ülkemize çekebiliriz. Bu anlamda özellikle, İzmir, Mersin, Adana, Antakya, Gaziantep’in aralarında bulunduğu illerimiz global yatırımcıların radarına girmiş durumdadır.” dedi.

Hayatının Zirvesinde Dengeni Bulmaya Hazır Mısın?

Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Topluluğu tarafından bu yıl 7.’si düzenlenen Zirve’22 Denge Etkinliği, 5 ve 6 Mart tarihleri arasında, Yaşar Üniversitesi Bornova Selçuk Yaşar Kampüsü’nde yapıldı. Alanında başarılı ve öncü olan iş insanları tecrübeleriyle “Hayatının Zirvesinde Dengeni Bulmaya Hazır Mısın?” etkinliğinde “Denge”yi anlattılar. Değişimin dokunduğu her şey, ekonomiden topluma, eğitimden sağlığa, eğlenceden finansa, yatırımdan tatil anlayışına kadar dönüşüyor ve bu dönüşüm içinde Denge’nin nasıl sağlanacağı masaya yatırıldı. Fırsat buldukça genç üniversiteli öğrencilerle buluşmaya ve tecrübelerini aktarmaya gayret ettiğini anlatan Tırport Başkanı Dr. Akın Arslan, yıllarca öğretim üyeliği yapan bir girişimci olarak tecrübe aktarımlarını önemsediğini ve değerli bulduğunu açıkladı.

Hayattaki en önemli metaforlardan birisinin, sürdürülebilir denge ve değişen koşullara uyum sağlayabilme olduğunun altını çizen Dr. Akın Arslan, şunları anlattı: Çevreden insana, iş hayatından ekonomiye çevremizdeki hemen her şey baş döndürücü bir hızla dönüşüyor. Son 30 yılda üretilen bilgi, ondan önceki 5 bin yılda üretilen bilgiden daha fazladır. Önümüzdeki 5 yılda üretilecek bilgi ise, geçmiş 30 yılda üretilen bilgiden üssel katlarla fazla olacaktır. O zaman esas kavram; sürekli öğrenme ve sürdürülebilir yaşamsal denge olarak karşımıza çıkacaktır. Y ve Z kuşaklarının alışkanlıkları ve beklentileri, birçok alanda bizim kuşakların beklentileriyle örtüşmeyebiliyor. Ayrışmak yerine, Z ve Alfa kuşaklarının beklentilerini de dikkate alacak şekilde dönüşmek çok daha değerli bir sinerjinin ortaya çıkmasına fırsat verecektir.” diye konuştu.

Tırport, 1.5 milyon kamyoncunun bir numaralı yük vereni olacak

Dünyada lojistik sektörünün bir yandan hızla büyürken, diğer yandan hızla dijitalleştiğini kaydeden Dr. Akın Arslan, şunları söyledi: Avrupa’nın ve bölgenin sayılı dijital lojistik platformlarından birisi haline gelen Tırport, lojistik yönetiminin uçtan uca dijital olarak yönetilmesini sağlıyor. Halen Türkiye dahil 7 ülkede, 6 farklı dilde, tüm dijital platformlarda (iOS, Android, web) faaliyet gösteriyor. Tırport, 5 yıl içinde Doğu Avrupa-Çin arasındaki Kuzey ve Orta Lojistik Koridorunun 1 numaralı dijital lojistik aktörü olmayı, bölgedeki 1.5 milyon kamyoncuya “Operated By Tırport” konsepti ile ev sahipliği yapmayı ve bu koridorda günlük 100 binin üzerinde FTL/LTL taşımayı yönetmeyi hedefliyor.” dedi.

Zirve’22 Denge Etkinliğinin konuşmacıları arasında, Tırport Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Akın Arslan, Microsoft Orta Doğu ve Afrika Bakım Destek Çözümleri Grup Lideri Berna Yıldız, Boyner Büyük Mağazacılık Giyim Dışı & Ayakkabı & Çanta kategorileri Genel Müdür Yardımcısı Dilek Çağlayan Değirmenci, Pınar Süt Genel Müdürü Gürkan Hekimoğlu, CTech Bilişim Kurucu Ortağı ve Genel Müdür Yardımcısı Faruk Sarı, Havas İstanbul Ceo’su Cüneyt Devrim, Coca Cola CCI COO Tugay Keskin, L’Oreal Profesyonel Ürünler Genel Müdürü Volkan Yıldız, Uzman Psikolog Onur Gürsoy, Fersan Ceo’su ve İcra Kurulu Başkanı Gürhan Güven, Design Thinking & Networking Workshop’tan Can Güvenir yer alarak, üniversite öğrencileriyle tecrübelerini ve vizyonlarını paylaştı.

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