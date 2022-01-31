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İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

31 Ocak 2022 Pazartesi 12:48
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkalığında istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"in 8 inci maddesi uyarınca, Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere 14.03.2022 tarihinde İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünde yapılacak yazılı sınavla 7(yedi) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Başvurular 31.01.2022 ile 28.02.2022 tarihleri arasında ubs.ikc.edu.tr:81/BilisimPersoneli Basvuru adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Son başvuru tarihi 28.02.2022 saat 17:30’dur.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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