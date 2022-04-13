İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü, Bilgi İşlem Daire Başkanlığında istihdam edilmek üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik uyarınca, Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere 23 Mayıs 2022 tarihinde İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünde yapılacak yazılı sınavla 8 adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak.



Başvurular 13 Nisan - 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacak.



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