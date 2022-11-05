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İzmir Karabağlar'da 3.480 m² arsa satışa çıkarıldı

05 Kasım 2022 Cumartesi 12:15
İzmir Karabağlar'da 3.480 m² arsa satışa çıkarıldı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  İzmir Karabağlar ilçesi Bozyaka Mahallesinde bulunan  3.480 metrekare, ticaret-konut arsası açık artırma ile satılacak.

Kıymeti 28.750.000,00 TL olarak tespit edilen arsanın birinci satış ihalesi, 7 Aralık 2022 tarihinde saat 15:20'de İzmir Adliyesi Ek Bina Gültekinler Plaza Zemin Kat Z11 Müzayede Salonunda gerçekleştirilecek.

Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde ikinci ihale, 4 Ocak 2023 tarihinde yapılacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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