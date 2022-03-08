İZMİR' DE PASAPORT YOĞUNLUĞU

HABER: ZUHAL AKTAN

İzmir Karabağlar Nüfus Müdürlüğü bu yoğunluğa rağmen, hizmetlerini aksatmadan yürütüyor. Özellikle Karabağlar Nüfus Müdürü Zehra Figen Öztürk Alkan vatandaşlarla bizzat ilgilenip sorunlarına hızlı çözümler üretiyor. Müdüre hanımın bu ilgili ve sıcak tavrı, sırasını bekleyen vatandaşlar tarafından taktirle karşılanıyor. Görevini çok seven bir devlet memuru olan Zehra Figen Öztürk Alkan vatandaşa hizmet konusunda ekibine çok güvendiğini ve hizmetleri aksatmadan yürüten bütün çalışma arkadaşlarına teşekkürlerini ifade etti.

E-devlet uygulamasından sonra yükü oldukça hafifleyen Nüfus Müdürlüğü çalışanlarının, vatandaşların ayrıca bu dönemde yoğun pasaport baş vurusu yapmasının şaşkınlığını yaşıyoruz ama özverili çalışmalarımıza devam ediyoruz açıklamasında bulunuldu.

İçişleri Bakanlığı Nüfüs ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ise hem iş yükünü azaltmak, hemde vatandaşların işlemlerini kolaylaştırmak için ülke genelinde 10 Ocak tarihinden itibaren "Nüfusmatik" uygulamasıyla belli noktalarda işlemlerin yapıldığını ve daha çok yaygınlaştırılacağını açıkladı.