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İzmir'de 6 ton sahte etil alkol ele geçirildi

İzmir’de, internet ve telefon sipariş hattı oluşturup kargo yoluyla sahte etil alkol satan şüphelilere yönelik operasyonlarda, 6 ton sahte etil alkol ele geçirdi.

18 Aralık 2021 Cumartesi 14:16
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İzmir'de 6 ton sahte etil alkol ele geçirildi

İZMİR, (DHA)

Gözaltına alınan 2 şüphelinin, ele geçirilen sahte etil alkolün bir kısmıyla yılbaşı öncesi sahte içki üretip piyasaya sürmek istedikleri ileri sürüldü.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karşıyaka, Konak ve Bornova’da bazı adreslerde taklit etiketli sahte etil alkol bulunduğunu belirledi. Ekipler, fiziki ve teknik takibin ardından şüphelilere yönelik dün eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin adreslerinde ve depolarda yapılan aramalarda 6 ton taklit etiketli sahte etil alkol, 5 bin taklit etil alkol etiketi, içki yapımında kullanılan 4 bin 650 aroma, bin etil alkol bidon kapağı ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan L.T. ile F.A. ifade işlemleri için Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

SAHTE ETİLLERİ İNTERNETTEN SATIYORLAR

Şüphelilerin, kurdukları paravan şirket üzerinden internet ve telefon sipariş hattı oluşturup kargo yoluyla etil alkol satışı yaptıkları belirlendi. Ele geçirilen etil alkolün, bu yolla Türkiye’nin birçok noktasına gönderildiği ortaya çıktı. Şüphelilerin, ele geçirilen sahte etil alkolün bir kısmını da yılbaşı öncesi piyasaya sürmek için sahte içki yapımında kullanmak istedikleri ileri sürüldü.

DHA

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İzmirEtil AlkolSahteInternetTelefonSiparişKargoOperasyonönce Vatan
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