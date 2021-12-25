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İzmir'de 164 kaçak göçmen yakalandı, 78 göçmen kurtarıldı

25 Aralık 2021 Cumartesi 10:44
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İzmir'de 164 kaçak göçmen yakalandı, 78 göçmen kurtarıldı

İZMİR - İzmir'in Dikili ve Urla ilçeleri açıklarında yasadışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 164 kaçak göçmen yakalanırken; Çeşme, Urla ve Dikili ilçelerinde Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 78 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Urla ilçesi Demircili Koyu'nda 23 Aralık saat 23.50 sıralarında kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. İhbar üzerine belirlenen adrese giden Sahil Güvenlik ekipleri 99 kaçak göçmeni yakaladı. Dikili ilçesi açıklarında sabah 08.15 sıralarında ise Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçen ekipler 37 kişiyi yakaladı. 24 Aralık saat 00.45 sıralarında, görevli Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurulurken içerisindeki 28 kaçak göçmeni  yakalandı.

Çeşme ve Dikili açıklarında 23 ve 24 aralık günü farklı saatlerde ise Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 78 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak karaya çıkarıldı. Kaçak göçmenler sağlık kontrolü ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

DHA

Son Güncelleme: 25.12.2021 10:54
Anahtar Kelimeler:
Kaçak Göçmenİzmir
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