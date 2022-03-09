İYİLİK İÇİN SANAT

HABER: ASLI M. SARI

Selahattin Akçiçek Kültür Merkezinde gerçekleşen ‘SENİ SEVİYORUM İRİNA’ adlı tiyatro oyunu Onkoloji tedavisi gören çocuklar için oynandı. Oyuna bazen gözyaşları bazen de kahkahalar eşlik etti. Bunun yanı sıra yaşanan duyguların en güzeli ise oyunun İYİLİK için sahnelenmesiydi. Pandemi nedeni ile oynanamayan oyunlar sahnede, boş kalan salonda koltuklar dolu, buluşamayan arkadaşlar yan yanaydı ve işte böyle hasret dolu günler iyilik için son buldu.

Oyun bitiminde Yaşa Çocuk Derneği Başkanı N.Selma Özdemir ve Başkan Yardımcısı Mübeccel Hürmen’nin konuşmalarının ardından Tiyatro Arkadaşım Ekibine günün anısına plaket takdim edildi.

Oyunu yazan ve oynayan Halil Kırkayak’a oyunculuğuyla harikalar yaratan Zümrüt Karaca’ya gönülden teşekkür ederiz.

KATILIMLARI İLE BİZLERİ ONURLANDIRAN

Ticaret odası Başkan Vekili İrfan Erol’a, Alaşehir Belediye Başkanımızın Değerli Eşi ve aynı zamanda Alaşehir Kadın Kooperatifi Başkanı Selen Öküzcüoğlu’na,

Keşif Atölyeleri Derneği Başkanı Aysun Taşar ve değerli üyelerine Alaşehir Yunus Emre Derneği Başkanı Ayşe Köseoğlu ve değerli üyelerine,

değerliLions Kulüpleri ve Başkanlarına, çeşitli parti ve STKların Başkanları ve üyelerine yanımızda oldukları için gönülden teşekkürler.