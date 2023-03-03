İYİ Partili Nuhoğlu’ndan soru önergeleri

ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ
Aşağıdaki sorularımın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.
6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen depremlerde oluşan hasar tespit çalışmalarıyla ilgili 28 Şubat’ta Hatay’da basına yaptığınız açıklamaya göre, toplamda 1 milyon 520 bin binanın incelendiğini ve bağımsız bölümün 4 milyon 750 bin olduğunu, 582 bin bağımsız bölümün de ağır hasarlı, yıkık veya yıkılacak durumda olduğunu açıkladınız.
Bu kapsamda;
- Deprem bölgesinde meydana gelen büyük yıkım dolayısıyla afet yönetimi açısından gerek deprem öncesi risklerin azaltılmaması, gerekse deprem anından itibaren acil müdahale konusundaki gecikmeden sorumluluk duyarak görevinizden affedilmeyi bekliyor musunuz?
- Yapılan açıklamalarda yıkımdan suçlu görülen 797 şüpheliden 203’ünün tutuklandığı belirtilmiştir. Bu şüpheliler arasında bakanlığınız mensuplarından kaç kişi vardır?
- Hasar tespiti yapılarak ağır hasarlı, yıkık veya yıkılacak durumda olan 582 bin binadan kaç adedi Yapı Denetim Firmalarınca denetlenerek inşa edilmiştir?
- Yapı denetim firmalarınca inşaata dahi gitmeden beton numunesi alınmış gösterilerek sahtekârlık yapıldığı iddia edilmektedir. Bu tarz işlemlerin yapıldığı ve tarafınızdan tespit edilmiş laboratuvar mıdır, varsa sayısı kaçtır?
- Aşağıda belirtilen sorularımın Milli Savunma Bakanı Hulusi AKAR tarafından cevaplandırılmasını arz ederim.
- 25 Şubat’ta Kilis’te yaptığınız basın açıklamasında, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin hemen ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinin tüm unsurlarının, deprem bölgesinde 57 tabur ve 100 arama kurtarma timi ile toplam 40 binden fazla asker, uzman ve teknik personelin görev yaptığını ifade ettiniz.
- Depremin gerçekleştiği 6 Şubat günü akşam saatlerinde, AFAD koordinasyon merkezinde 3.500’e yakın Mehmetçiğin sahada görev yaptığı açıklamasında da bulunmuştunuz.
- Bölgede yaptığımız inceleme gezilerinde depremzede vatandaşlarımızla gerçekleşen görüşmelerimizde en büyük sitemlerinin ilk günlerde sahada ve yanlarında asker görememeleriydi. Basın yayın organlarında da bu doğrultuda yoğun bir şekilde haberlerin yer aldığı bilinmektedir.
- Bu açıklamalara dayanarak;
- İlk gün 3500’e yakın Mehmetçik hangi il veya ilçe merkezinde görevlendirilmiştir?
- Onbir il merkezi ile birlikte ağır yıkım olan ilçe merkezlerinde Mehmetçik hangi tarihlerde görevlerine başlamıştır? Yerleşim yerlerindeki görevlendirme sayıları ayrı ayrı ne kadardır?
- İçişleri Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı arasında imzalanmış olan EMASYA protokolünün iptal edilmiş olması, müdahalede geç kalınmasına sebep oluşturmuş mudur?
- Mehmetçik arama-kurtarma ve güvenlik dışında sağlık ve gıda konularında da görevlendirilmiş midir?
- Deprem anından itibaren acil müdahale konusundaki gecikmeden sorumluluk duyarak görevinizden affedilmeyi bekliyor musunuz?
Önce Vatan Gazetesi