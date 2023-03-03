İYİ Partili Nuhoğlu’ndan soru önergeleri

ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ

Aşağıdaki sorularımın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen depremlerde oluşan hasar tespit çalışmalarıyla ilgili 28 Şubat’ta Hatay’da basına yaptığınız açıklamaya göre, toplamda 1 milyon 520 bin binanın incelendiğini ve bağımsız bölümün 4 milyon 750 bin olduğunu, 582 bin bağımsız bölümün de ağır hasarlı, yıkık veya yıkılacak durumda olduğunu açıkladınız.

Bu kapsamda;