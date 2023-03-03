Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.280,17
ALTIN
1.119,90
DOLAR
18,98
STERLİN
22,65
EURO
20,06
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alıyor
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim...
Çağ Üniversitesi Öğretim üyeleri alacak
Çağ Üniversitesi Öğretim üyeleri...
Mersin Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Mersin Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi...
Çağ Üniversitesi Öğretim elemanları alacak
Çağ Üniversitesi Öğretim elemanları...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İYİ Partili Nuhoğlu’ndan soru önergeleri

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin NUHOĞLU, 6 Şubat’ta ülkemizde meydana gelen deprem felaketiyle ilgili olarak Çevre, Şehircilik Bakanı ve Milli Savunma Bakanı tarafından cevaplandırılmak üzere TBMM'ye Soru Önergeleri verdi. Nuhoğlu, soru önergelerinde şu soruları sordu.

03 Mart 2023 Cuma 11:21
İYİ Partili Nuhoğlu’ndan soru önergeleri

ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ

Aşağıdaki sorularımın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen depremlerde oluşan hasar tespit çalışmalarıyla ilgili 28 Şubat’ta Hatay’da basına yaptığınız açıklamaya göre, toplamda 1 milyon 520 bin binanın incelendiğini ve bağımsız bölümün 4 milyon 750 bin olduğunu, 582 bin bağımsız bölümün de ağır hasarlı, yıkık veya yıkılacak durumda olduğunu açıkladınız.

Bu kapsamda;

  • Deprem bölgesinde meydana gelen büyük yıkım dolayısıyla afet yönetimi açısından gerek deprem öncesi risklerin azaltılmaması, gerekse deprem anından itibaren acil müdahale konusundaki gecikmeden sorumluluk duyarak görevinizden affedilmeyi bekliyor musunuz?
  • Yapılan açıklamalarda yıkımdan suçlu görülen 797 şüpheliden 203’ünün tutuklandığı belirtilmiştir. Bu şüpheliler arasında bakanlığınız mensuplarından kaç kişi vardır?
  • Hasar tespiti yapılarak ağır hasarlı, yıkık veya yıkılacak durumda olan 582 bin binadan kaç adedi Yapı Denetim Firmalarınca denetlenerek inşa edilmiştir?
  • Yapı denetim firmalarınca inşaata dahi gitmeden beton numunesi alınmış gösterilerek sahtekârlık yapıldığı iddia edilmektedir. Bu tarz işlemlerin yapıldığı ve tarafınızdan tespit edilmiş laboratuvar mıdır, varsa sayısı kaçtır?
  • Aşağıda belirtilen sorularımın Milli Savunma Bakanı Hulusi AKAR tarafından cevaplandırılmasını arz ederim.
  • 25 Şubat’ta Kilis’te yaptığınız basın açıklamasında, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin hemen ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinin tüm unsurlarının, deprem bölgesinde 57 tabur ve 100 arama kurtarma timi ile toplam 40 binden fazla asker, uzman ve teknik personelin görev yaptığını ifade ettiniz.
  • Depremin gerçekleştiği 6 Şubat günü akşam saatlerinde, AFAD koordinasyon merkezinde 3.500’e yakın Mehmetçiğin sahada görev yaptığı açıklamasında da bulunmuştunuz. 
  • Bölgede yaptığımız inceleme gezilerinde depremzede vatandaşlarımızla gerçekleşen görüşmelerimizde en büyük sitemlerinin ilk günlerde sahada ve yanlarında asker görememeleriydi. Basın yayın organlarında da bu doğrultuda yoğun bir şekilde haberlerin yer aldığı bilinmektedir.
  • Bu açıklamalara dayanarak;
  • İlk gün 3500’e yakın Mehmetçik hangi il veya ilçe merkezinde görevlendirilmiştir?
  • Onbir il merkezi ile birlikte ağır yıkım olan ilçe merkezlerinde Mehmetçik hangi tarihlerde görevlerine başlamıştır? Yerleşim yerlerindeki görevlendirme sayıları ayrı ayrı ne kadardır?
  • İçişleri Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı arasında imzalanmış olan EMASYA protokolünün iptal edilmiş olması, müdahalede geç kalınmasına sebep oluşturmuş mudur?
  • Mehmetçik arama-kurtarma ve güvenlik dışında sağlık ve gıda konularında da görevlendirilmiş midir?
  • Deprem anından itibaren acil müdahale konusundaki gecikmeden sorumluluk duyarak görevinizden affedilmeyi bekliyor musunuz?

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
İyi PartiHayrettin NuhoğluİYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin NuhoğluTBMMMurat KurumÇevreŞehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afet bölgesindeki baraj, gölet ve yağış havzaları İHA'larla sıkı takibe alındı
Afet bölgesindeki baraj, gölet ve yağış havzaları İHA'larla sıkı takibe alındı
Afetlerde, akıllı depolamaya DepOrtak çare olacak
Afetlerde, akıllı depolamaya DepOrtak çare olacak
İstanbul Meb AKUB Kahramanmaraş’ta Umut Oldu
İstanbul Meb AKUB Kahramanmaraş’ta Umut Oldu
Kahramanmaraş merkezli depremler en çok düz demirli ve beton kalitesi düşük binaları yıktı
Kahramanmaraş merkezli depremler en çok düz demirli ve beton kalitesi düşük binaları yıktı
Bakan Kurum: Deprem bölgesinde 3 Mart itibarıyla toplam 21 bin 244 konutumuzun yapımına başlamış oluyoruz
Bakan Kurum: Deprem bölgesinde 3 Mart itibarıyla toplam 21 bin 244 konutumuzun yapımına başlamış oluyoruz
Azerbaycan arama kurtarma ekipleri ülkelerine uğurlanıyor
Azerbaycan arama kurtarma ekipleri ülkelerine uğurlanıyor
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alıyor
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alıyor
Çağ Üniversitesi Öğretim üyeleri alacak
Çağ Üniversitesi Öğretim üyeleri alacak
Mersin Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Mersin Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi