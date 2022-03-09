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İYİ PARTİ ZEYTİNBURNU TEŞKİLATINDAN ANLAMLI ZİYARET

İYİ Parti Zeytinburnu İlçe Başkanlığı 8 Mart Dünya Kadınlar günü münasebetiyle Zeytinburnu Telsiz Kadın Futbol Takımına sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. İYİ Parti Teşkilatı İlçe Başkanı Hasan Hoşben önderliğinde, futbol takımının antrenmanından sonra günün anlam ve önemine binaen kadın sporcuların 8 Mart Dünya Kadınlar gününü Karanfiller eşliğinde kutladı.

09 Mart 2022 Çarşamba 11:59
İYİ PARTİ ZEYTİNBURNU TEŞKİLATINDAN ANLAMLI ZİYARET

HABER: KORAY KAMACI

İYİ Parti Zeytinburnu İlçe Başkanı Hasan Hoşben: ‘’ Bugün değil her gün kadınlarımızın günüdür. Türk Kadını her yerde her alanda istediği zaman başarılı olabilecek güçtedir. Bugün sporda da çok önemli işlere imza atan kızlarımızı can-ı gönülden kutluyoruz. Bizler İYİ Parti teşkilatı olarak ilçemizdeki kadın futbol takımımızın her daim yanında olmaya gayret edeceğiz. Kadınlarımızın her alanda başarılı olduklarını görmek, bizler için büyük mutluluk kaynağıdır.’’ diyerek önemli açıklamalarda bulundu…

Bu ziyaretten dolayı çok mutlu olan kadın sporcular ise İYİ Parti’nin bu anlamlı ziyaretinden dolayı çok memnun oldular. Bu jest ve hatırlanmadan ötürü İYİ Parti teşkilatına teşekkür ettiler.  Ayrıca Zeytinburnu Telsiz Kadın Futbol Takımının başarıları da her daim artmaktadır. Bu anlamlı ziyaret onlara ayrıca moral katmıştır.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
İYİ Parti Zeytinburnuİyi Parti8 Mart Dünya Kadınlar GünüHasan Hoşben
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