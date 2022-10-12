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İTO SEÇİMLERİ İÇİN TOPLANDILAR

ESENYURT’ta  bir restoranda yapılan kahvaltılı toplantıda Tüm Kalkınma ve Girişimci İş İnsanları Derneği (TÜMKİAD) üyelerinin yanı sıra diğer STK ‘lardan da katılanlar oldu.

12 Ekim 2022 Çarşamba 12:52
İTO SEÇİMLERİ İÇİN TOPLANDILAR

 Haber: Almina Besra BABAR

Toplantıda kürsüye çıkarak ilk konuşmayı yapan İstanbul Ticaret Odası (İTO) başkan adayı Murat Kalsın," Yaklaşık 30 yıldır sivil toplum örgütlerinde görev yapıyorum. TÜMKİAD 'a baktığımızda inanılmaz bir lobi gücü olduğunu görüyoruz. Bu başarı inanılmaz bir çalışmanın ürünüdür.

İnşallah sizlerin vereceği destek ile İTO seçimlerinde bayrağı devralmak istiyorum. Allah nasip edipte seçilirsem asıl ondan sonra desteğinize ihtiyacımız olacak. Mevcut yönetimdeki arkadaşlarada demiyorum ki emekli olun, köşenize çekilin. Bundan sonrada değişik kulvarlarda ülkemize, milletimize hizmet etmeye devam edebilirsiniz. " dedi.

Ardından kürsüye çıkan TÜMKİAD Başkanı Nihat Tanrıkulu ise,"2017 yılında kurmuş olduğumuz TÜMKİAD ailesi gün geçtikçe büyümeye devam ediyor. Gerçekten bin tane kitap okumaktansa, bir insan okumak lazım, tanıdıktan sonra okumaktan onur duyduğum değerli hocam Murat Kalsın 'ın toplantımıza katılması bize onur verdi. Buradan birbirinden kıymetli çok değerli misafirlerimiz var. Hepsine teşekkürlerimi sunuyorum.

TÜMKİAD mensubu bile olmadan sahada olan siz iş adamları sanki bir çalışan gibi , İTO seçimleri için evrak topluyorsunuz. Sizlerle gurur duyuyorum. İyi ki varsınız.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
İTOİstanbul Ticaret OdasıTümkiadTüm Kalkınma Ve Girişimci İş İnsanları DerneğiEsenyurt
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