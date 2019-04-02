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İtiraz olmayan yerlerde mazbatalar verilecek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "İlçe seçim kurullarının 2 günlük karar verme süresi var. İtiraz olmayan yerlerde mazbatalar verilecek" dedi.

İtiraz olmayan yerlerde mazbatalar verilecek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "İlçe seçim kurullarının 2 günlük karar verme süresi var. İtiraz olmayan yerlerde mazbatalar verilecek" dedi.

02 Nisan 2019 Salı 11:56
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İtiraz olmayan yerlerde mazbatalar verilecek

ANKARA - YSK binası önünde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Sadi Güven, seçimlerin sona erdiğini ve geçici sonuçların siyasi partilerle paylaşıldığını söyledi. Dünden itibaren itiraz sürecinin başladığını ve bu sürecin devam ettiğini belirten Güven, ilçe ve il seçim kurullarının itiraz olması durumunda kararlarını vereceğini kaydetti. Bugün saat 15.00'e kadar ilçe seçim kurullarına itiraz süresi olduğunu belirten Güven, "İlçe seçim kurullarının 2 günlük bir karar verme süresi var. İl seçim kurullarında bir günlük itiraz süresi var. Onlar da 2 günlük bir süre içerisinde itirazlara karar verecekler. Sonra 3 gün içerisinde de isterlerse bize gelecekler. Süreç bu şekilde işleyecek" dedi.

YSK Başkanı Güven, mazbatalarla ilgili soruya ise "İtiraz olmayan yerlerde mazbatalar verilecek" diye yanıt verdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sadi GüvenYSK
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