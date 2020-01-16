İsveç uyruklu yabancı terörist, sınır dışı edildi

İSVEÇ - Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yabancı teröristlerin ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün 1 İsveç uyruklu terörist ülkesine sınır dışı edilmiştir" denildi.
DHA
İçişleri Bakanlığı, İsveç uyruklu yabancı teröristin sınır dışı edildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığı, İsveç uyruklu yabancı teröristin sınır dışı edildiğini duyurdu.
İSVEÇ - Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yabancı teröristlerin ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün 1 İsveç uyruklu terörist ülkesine sınır dışı edilmiştir" denildi.
DHA