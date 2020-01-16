Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 10°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
122141
ALTIN
294.344
DOLAR
5.8868
STERLİN
7.6775
EURO
6.5664
“Kahvaltının yasaklanması söz konusu olamaz”
“Kahvaltının yasaklanması söz konusu olamaz”
Atletizm Federasyonu, uzun boylu çocukları takibe aldı
Atletizm Federasyonu, uzun boylu çocukları...
Fabien Farnolle: Malatyaspor ile büyük işler başaracağız
Fabien Farnolle: Malatyaspor ile büyük...
“Yaşlılıkta daha sık diş fırçalanmalı”
“Yaşlılıkta daha sık diş fırçalanmalı”
Kabristanda yönleri farklı mezarlar şaşırtıyor
Kabristanda yönleri farklı mezarlar şaşırtıyor
İş fırsatları için hemen tıkla!

İsveç uyruklu yabancı terörist, sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı, İsveç uyruklu yabancı teröristin sınır dışı edildiğini duyurdu.

İsveç uyruklu yabancı terörist, sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı, İsveç uyruklu yabancı teröristin sınır dışı edildiğini duyurdu.

16 Ocak 2020 Perşembe 11:02
5 Okunma
İsveç uyruklu yabancı terörist, sınır dışı edildi

İSVEÇ - Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yabancı teröristlerin  ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün 1 İsveç uyruklu terörist ülkesine sınır dışı edilmiştir" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İsveç UyrukluYabancı TeröristSınır Dışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eski Korgeneral İyidil, gözaltına alındı
Eski Korgeneral İyidil, gözaltına alındı
Bitlis'te PKK'lıların kullandığı 11 sığınak bulundu
Bitlis'te PKK'lıların kullandığı 11 sığınak bulundu
Uyuşturucu suçundan arananlara şafak operasyonu
Uyuşturucu suçundan arananlara şafak operasyonu
Zübeyde Hanım, Karşıyaka'daki kabri başında anıldı
Zübeyde Hanım, Karşıyaka'daki kabri başında anıldı
Irak'ın kuzeyinde şehit olan güvenlik korucusu, Şırnak'ta toprağa verildi
Irak'ın kuzeyinde şehit olan güvenlik korucusu, Şırnak'ta toprağa verildi
Hızlı tren kazası davası sanığından çarpıcı açıklama
Hızlı tren kazası davası sanığından çarpıcı açıklama
Tank modernizasyonumuz devam ediyor
Tank modernizasyonumuz devam ediyor
Amanoslar'da 'Kapan-2 operasyonu' sürüyor
Amanoslar'da 'Kapan-2 operasyonu' sürüyor
Kazı sırasında bulunan top mermileri patlatıldı
Kazı sırasında bulunan top mermileri patlatıldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans