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İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

27 Temmuz 2022 Çarşamba 13:45
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; İstinye Üniversitesi’nin ilanda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

Son başvuru tarihi 10.08.2022 olup, KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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