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İşte yeni askerlik sistemi: Temel askerlik bir ay olacak

Hükümetin bir süredir üzerinde çalıştığı yeni askerlik sisteminin ana hatları ortaya çıktı. Düzenlemede en önemli unsur, temel askerlik eğitiminin bir ay olarak planlanması. Bedelli askerlik de bir ay yapılacak. Temel askerliğini bitiren isterse bedelli askerliği seçip parasını ödeyerek terhis olabilecek.

İşte yeni askerlik sistemi: Temel askerlik bir ay olacak

Hükümetin bir süredir üzerinde çalıştığı yeni askerlik sisteminin ana hatları ortaya çıktı. Düzenlemede en önemli unsur, temel askerlik eğitiminin bir ay olarak planlanması. Bedelli askerlik de bir ay yapılacak. Temel askerliğini bitiren isterse bedelli askerliği seçip parasını ödeyerek terhis olabilecek.

10 Şubat 2019 Pazar 14:12
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İşte yeni askerlik sistemi: Temel askerlik bir ay olacak

Milli Savunma Bakanlığı’nda süren yeni askerlik sistemine ilişkin çalışmaya, Bakanlar Kurulu toplantısına sunulmasının ardından son şekli veriliyor. Her yıl 200 - 300 bin kişinin askerlik çağına gelmesi ve Türkiye’deki nüfus artış hızı da hesaba katılarak projeksiyonlar yapılacak. Planlamaların beşer yıllık olması öngörülüyor. Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre; Yerel seçimin ardından TBMM gündemine gelmesi beklenen düzenlemede, askerlik çağındaki milyonlarca genci ve ailelerini ilgilendiren maddeler olacak. Üzerinde tartışılan düzenlemenin ana başlıkları şöyle:

Askerlik görevini yapacakların sayısına bağlı olarak zaman zaman başvurulan bedelli askerlik, bundan sonra sistemin bir parçası olacak. Bedelli askerlik yapmak isteyenler, bunun için bir aylık temel askerlik görevini yerine getirecek. Temel askerlik eğitimi sadece bedelli askerler için değil, tüm diğer gruplar içinde bir ay olarak öngörülüyor.

Bedelli askerlik yapacaklar, o yıl için belirlenen bedeli ödeyecek ve daha önceki uygulamaların aksine yaş sınırı olmayacak. Bu konuda, askerlik görevini yapmak için konulan genel yaş sınırları geçerli olacak. Bir aylık eğitimin son aşamasına gelenler o aşamada bedelliyi tercih edebilecekler. Bu sürenin sonunda parasını yatıran terhis olabilecek. Bedelli askerliğin ücreti, her yıl yeniden belirlenecek. Bunun için farklı oranlar üzerinde duruluyor. Bunun, asgari ücret veya yedek subaya verilen maaşa endekslenerek, katları olarak yapılması seçenekler arasında bulunuyor.


YEDEK  ASTSUBAYLIK SİSTEMİ

- Yeni sistemde, üniversite mezunlarının, askerlik hizmetini yapmalarında üçüncü bir seçenekleri bulunacak. TSK, her dönem yedek subay ihtiyacını belirleyecek. Bu ihtiyacın dışında kalan üniversite mezunları isterlerse 6 ay kısa dönem er olarak askerlik yapacak. Bu sisteme ilave olarak üçüncü bir seçenek yaratıldı. Yedek astsubaylık sistemi getiriliyor. Buna göre, yedek subay olamayan veya 6 ay er olarak askerlik yapmak istemeyenler isterlerse yedek astsubay olacak. Yedek astsubayların görev tanımları yapılacak ve yedek subaylardan daha az ücret alarak askerliklerini tamamlayabilecekler. Yedek astsubaylık süresi de yedek subaylarla aynı olacak. Bu süre şimdilik 12 ay olarak düşünülüyor.

ÜCRET VE  SİGORTA

- Dövizli askerlik sisteminin mevcutta olduğu gibi uygulanmasına devam edilmesi planlanıyor. Lise mezunları için askerlik süresi 9 veya 12 ay olarak tartışılıyor. Bir mesleği olanlar veya meslek lisesi mezunlarına asgari ücret karşılığında askerde mesleklerini sürdürmeleri veya eğitim almaları olanağı sağlanacak. Askerlik görevini yapanlara sağlanan genel sağlık sigortası, eş ve çocuklarını da kapsayacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AskerlikSistemYeniönce Vatan
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