İstanbul’un Yaşamak İçin En İdeal İlçeleri

Zira çoğunuzun aklında şu soru olabilir: ‘’İstanbul’da yaşamak için en ideal ilçeler hangileri?’’ Bu sorunun yanıtı için kimi zaman çeşitli araştırmalar da yapılıyor. Araştırmalarda çıkan sonuçlar zaman zaman değişiklik gösterse de bazı ilçelerin her sonuçta yer almayı başardığını da söyleyebiliriz. İşte o ilçeler…

Büyükçekmece

Yaklaşık 25 km uzunluğunda harika bir sahil şeridi olan Büyükçekmece, İstanbul’un en huzurlu ve en güvenli bölgelerinden biri olma özelliği taşıyor. Ailelerin de gönül rahatlığı ile tercih edebildikleri bu özel muhitte, hem kiralık hem de satılık ev bulmanın zor olmadığını da eklemek gerekir. Kentin diğer ilçelerine nazaran daha yeni bir yerleşim yeri olmazı ise alt yapısının sorunsuz çalışmasını beraberinde getiriyor. Okul, hastane ya da alışveriş merkezi açısından da zengin bir semt olduğunu eklemek gerekir. Son yıllarda yeni konut projelerine de sahne olan Büyükçekmece’de geniş villa alternatifleri de var.

Ataşehir

Oldukça hareketli bir günlük yaşama sahne olan Ataşehir hem merkezi konumda yer alması hem de güvenli bölgelerden biri olmasıyla dikkat çekiyor. Ataşehir dendiğinde artık akla hemen lüks gökdelenler geliyor olsa da daha düşük gelir grubuna sahip olanlara yönelik evler de var. Büyük alışveriş merkezleri, lüks spor salonları ve çok sayıda okulun bulunmasıyla da ön plana çıkan Ataşehir, İstanbul’da yaşamak için en ideal semtlerden biridir. Ataşehir kiralık ya da satılık ev ilanları için hepsiemlak internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Kadıköy

Tercihini İstanbul’un Anadolu yakası yönünde kullanmak isteyenler ise öncelikle Kadıköy’de yaşamayı planlıyor. Kadıköy konforlu bir yaşam bölgesi olma özelliği de taşıyor. Bununla birlikte İstanbul’un finans merkezlerinden biri olarak değerlendirildiğini de eklemeliyiz. Renkli bir sosyal hayata sahip olan Kadıköy, her yaş grubunun zaman geçirmekten hoşlanabileceği çeşitli mekanlarıyla büyük bir ilgi görüyor. Son olarak İstanbul’un en eski yerleşim yerlerinden biri olduğu bilgisini de aktaralım.

Beykoz

Türkiye’ye gelen ve İstanbul’a yerleşmek isteyen yabancıların da sık tercih ettiği bir semt olan Beykoz, Anadolu Yakasının kuzey kesimlerde bulunuyor. Pek çok açıdan ideal bir yaşam alanı olmasının yanı sıra doğal güzellikleriyle de adından söz ettirmeyi başaran Beykoz’da bir metropol şehrin tüm özelliklerini görmek mümkün olabiliyor. Sosyal olanakları ve kültürel etkinlikleri ile yaşayan ilçelerden biridir. Bu nedenle yakın zamanda İstanbul’a yerleşmeyi planlıyorsanız öncelikle Beykoz semtini gözden geçirmeli ve hem bölgeyi hem de ilanları incelemelisiniz.

Sarıyer

Sizler için listemizde yer verebileceğimiz bölgelerden biri de Sarıyer’dir. Geniş yeşil alanlara sahip olması nedeniyle adından söz ettiren Sarıyer, Avrupa yakasının kuzey kesimlerde bulunuyor. Sosyal ve kültürel etkinliklerin yanı sıra muhteşem bir boğaz manzarasına sahip olmasıyla da cazip yaşam alanlarından biridir. Ayrıca lüks ve konforlu bir yaşam sürmek isteyenlere yönelik yeni yapılar da bulunuyor ve bu yapılar arasında hem satılık hem de kiralık olanları görmek mümkün olabiliyor.

Başakşehir

Avrupa yakasında bulunan Başakşehir, İstanbul’un en huzurlu bölgelerinden biri olmasıyla da biliniyor. İşte bu nedenle kentin karmaşasından uzak, sakin bir yaşam sürmek isteyenler soluğu Başakşehir satılık daireler ilanlarında alıyor.

Siz de hepsiemlak internet sitesi üzerinden yukarıda sıraladığımız ilçelerin ve semtlerin yanı sıra Başakşehir bölgesinde bulunan satılık dairelerin ilanlarını yakından inceleyebilirsiniz. Filtreleme seçeneklerinin de yardımı ile sadece ihtiyaçlarınıza uygun, bütçenizi zorlamayacak satılık evlerin listelenmesini sağlamanız da mümkün olacaktır. Kolay arayüzü sayesinde hepsiemlak üzerinden satılık ya da kiralık daire bulmak çok kolay!