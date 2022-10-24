"İSTANBUL’U KÜRESEL TİCARETİN BAŞKENTİ HALİNE GETİRECEĞİZ"

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TÜMKİAD Genel Başkanı Nihat Tanrıkulu ve 500 üyesinin desteklediği GMK Group Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kalsın, liyakatli, sektörlerinde deneyimli ekiplerin yürüteceği projelerle ülke ekonomisine güç katacak bir İTO yönetimi kurmak için yola çıktıklarını da söyledi. Kalsın, “Dünya önemli bir kırılmanın eşiğinde. Küresel ekonomideki dalgalanma ve dönüşüm, ekonomiden siyasete her alanı etkiliyor. Tam da bu noktada İTO’nun 21’inci dönemi, 2023 Türkiye’sine şahitlik edecek. Bu dönemde İstanbul iş dünyasını en güçlü şekilde temsil etmek, İstanbul’u küresel ticaretin başkenti haline getirme vizyonuyla yola çıktık.Bunu da başaracağız”dedi.

MURAT KALSIN KİMDİR?

GMK Group Yönetim Kurulu Başkanı olan Murat Kalsın, 1988 -2000 yılları arasında ABD, Avrupa ve Türkiye’de balta tekstil, enerji ve gayrimenkul olmak üzere çeşitli sektörlerde yatırımlar yaptı. 2001 itibarıyla Türkiye’de gayrimenkul yatırımlarına odaklanan Kalsın, tekstil ve teknoloji alanında ihracat faaliyetlerini de sürdürdü. 2018 yılında tüm faaliyetlerini GMK Group çatısında topladı.

İş hayatının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarında aktif görev alan Kalsın, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Mimar ve Mühendisler Grubu Genel Başkanlığı, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcılığı, DEİK Türkiye-Katar İş Konseyi Başkan Yardımcılığı, GYODER Yönetim Kurulu Üyeliği ve Enerji Verimliliği Derneği Genel Başkanlığı görevlerini üstlendi.

1966 yılında Muş’ta doğan Murat Kalsın, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık bölümünden mezun oldu. Eğitimini Georgetown Üniversitesi İşletme yüksek lisans programında sürdürdü. İngilizce ve Almanca bilen Murat Kalsın, evli ve 3 çocuk babasıdır..