İstanbul Meb AKUB Kahramanmaraş’ta Umut Oldu

HABER: YAĞMUR TANYILDIZ

Arama kurtarmada görevli öğretmenlerden oluşan ekip deprem haberinin ardından organize olarak İstanbul Havaalanı’nda toplandı. Buradan uçakla Gaziantep Havaalanı’na inen AKUB ekibi karayoluyla Kahramanmaraş merkeze intikal etti. Kahramanmaraş merkezde AFAD’ ın yönlendirmesiyle enkaza dönüşmüş binalara müdahale eden ekipler depremzedelerin umudu oldular. Bölge halkının yaralarını sarmada on gün boyunca önemli bir rol oynadılar.

İstanbul MEB AKUB nasıl kuruldu

Depremden yaklaşık bir sene önce İstanbul’da görev yapan öğretmenlerden gönüllülük esasına seçilen ekip üyeleri AFAD’ın Yeşilköy yerleşkesinde üç kademeden oluşan arama kurtarma eğitimleri aldılar. Ekipte dağcılık, yüzme, tekvando,paraşüt,atletizm,futbol,boks gibi spor branşlarında aktif ve geçmiş spor yaşantısı bulunan üyelerin yanında sağlıkçı ve ilkyardım eğitimi almış öğretmenler de yer alıyor.

Yazıcı ekipleri Maraş’a uğurladı

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve beraberindeki şube müdürleri AKUB ekiplerini deprem bölgesine yolcu ettiler. Sonraki günlerde ekibi deprem bölgesinde ziyaret eden Yazıcı ekibin çalışmalarından gurur duyduğunu ifade etti.

Kiraz Apartmanı’nda iki kişiyi canlı çıkardılar

AKUB ekibi Kahramanmaraş’ta görev aldıkları ilk bina olan Kiraz Apartmanı’nda yaptıkları dinlemelerde enkazdan ses geldiğini tespit etti. Uzun süren çalışmalar sonucu enkaz altında kalan altmış yaşlarında bir kadın ve elli yaşlarında bir erkek sağ olarak çıkartıldı. Ekipler aynı enkazda bir kadının ise cesedine ulaştı.

Yağmaya izin vermediler

AKUB ekibi arama kurtarma faaliyetlerini titizlikle yürüttüler. Enkazdan çıkan değerli eşyaların ve manevi değeri bulunan eşyaların sahiplerine ulaştırılması konusunda resmi prosedürler işletildi. Arama kurtarma faaliyetleri sırasında enkazdan çıkarılan kasaları almak isteyen kişiler AKUB ekibi tarafından engellendi. Polisin alana gelmesiyle bu kişilerin yağmacı olduğu anlaşıldı ve kasalarla birlikte polis merkezine sevk edildi. Başka bir enkazda yetkisiz olarak enkaza girmek isteyen bir grupla AKUB üyeleri arasında gerginlik yaşandı. Alana polisin intikal etmesiyle kimliği belirsiz kişiler alandan uzaklaştılar.

Bölge halkının takdirini topladılar

Arama kurtarma ekibinde görev alan öğretmenler enkazda yakınları bulunan insanlarla yakından ilgilendi. Depremzedelerden binanın planı ve yaşayan kişi sayısı ile ilgili bilgileri alan ekip üyeleri canlı ve ölülerin enkazdan çıkarılmasında nokta atışı tespitler yaptı. Divan Apartmanı’nda üç yakınının cesedini ekiplerin uzun uğraşı sonucu teslim alan bir vatandaş ekiplere teşekkürlerini iletip helallik isteyerek binadan ayrıldı. Öte yandan zaman zaman enkazda meslektaşlarının cesetlerine de ulaşan ekipler, ailelerle duygularını paylaşıp onların acılarına ortak oldular.

Sessiz sedasız görev yerlerine döndüler

Ekipler onlarca kişinin enkaz altından canlı çıkmasında ve yüzlerce vatandaşımızın cenazelerinin yakınlarına teslim edilmesinde görev aldılar. Şehirden ayrılırken bölge halkıyla ekipler arasında duygusal anlar yaşandı. AKUB ekipleri yaklaşık 10 günlük görev sürelerinin ardından Kahramanmaraş Havaalanı’ndan kalkan uçaklarla İstanbul’a döndüler ve eğitim öğretim çalışmalarına görev yerlerinde devam ettiler.