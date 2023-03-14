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İstanbul’daki Samsunlu Genç iş insanları İSGİD çatısı altında

Kısa adı İSGİD olan İstanbul Samsunlu Genç İş İnsanları Derneği 2023’te de en çok konuşulan sivil toplum kuruluşlarından biri olma yolunda ilerliyor.

14 Mart 2023 Salı 10:40
İstanbul’daki Samsunlu Genç iş insanları İSGİD çatısı altında

HABER: DİNÇER KARACALAR

İSGİDİstanbul Samsunlu Genç İş İnsanları Derneği aylık olarak düzenlediği Yönetim Kurulu Toplantısı’nı Başakşehir İstanbul’da bulunan Nokul Bafra Pide Restoranı’nda gerçekleştirdi.

Kurulduğu günden bu yana gerek ekibi, gerek projeleri, gerek organizasyonları ile dikkatleri üzerinde toplayan İsgid, 2023’te de dikkatleri üzerine çekeceğini gösterdi.

Vizyoner yapısı ile her daim fark yaratan İsgid, gurbetteki Samsunlular tarihinde bir ilki gerçekleştirerek İstanbul Samsunlular Orman projesi ile öncelikle ülkemiz, ardından Samsun ve İstanbul adına başarılı ve geleceğe yönelik bir yatırım gerçekleştirdi. Gelecek nesillere de hediye edilecek İstanbul Samsunlular Ormanı birçok dernek ve kuruluşa da örnek oldu.

Ülkemizde yaşanan acı felaketle birlikte deprem bölgesinde de desteklerini sürdüren İsgid, bölgede çorba dağıtımı gerçekleştirdi. Samkon organizasyonu ile Adıyaman’da kurulan Samsun Depremzede Konterner Kentinde de birçok üyesi ile maddi manevi desteklerde bulundu.

Depremden etkilenen aileler için İstanbul’da kalıcı bir kampanya başlatmaya hazırlanan İsgid, depremzede ailelerin yaralarını sarmak için canla başla çalışmaya devam ediyor.

 14-15 Mart günlerinde Ankara’da meclis ve bürokrat ziyaretleri gerçekleştirecek olan İsgid, seçim öncesi İstanbul ve Samsun’un da siyasi nabzını tutmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirmeyi planlıyor.

Yeni Genel Merkez Binası tutulan ve tadilat çalışmalarına başlanan İsgid Genel Merkez Binası yeni projeler ve yeni çalışmalar için en kısa zamanda hazır hale getirilecek.

Kısa zamanda özverili çalışmalar gerçekleştiren İsgid’in gelecek planları merakla bekleniyor.

Toplantıya katılım gösteren üyeler;

Genel Başkan
Fatih AŞCI

Genel Sekreter
Cennet TAŞDELEN

İdari ve Mali İşler Komisyonu Başkanı / Genel Sayman
Taner Yiğit

Kadın Çalışmaları Komisyonu Başkanı / Genel Başkan Yardımcısı
Av. Nuray Badur

Ekonomi İşleri Komisyonu Başkanı / Genel Başkan Yardımcısı
Harun Şener

Halkla İlişkiler ve STK İlişkileri Komisyonu Başkanı / Genel Başkan Yardımcısı
Savaş Şahin

Hukuk ve Adalet İşleri Komisyonu Başkanı / Genel Başkan Yardımcısı
Av. İsa Keskin

Kültür, Sanat Çalışmaları ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı / Genel Başkan Yardımcısı
Eren Keskin

Ticari ve Sektörel Gelişmeleri İzleme Komisyonu Başkanı / Genel Başkan Yardımcısı
İbrahim Keleş

Yönetim Kurulu Üyesi
Akif Aşcı

Yönetim Kurulu Üyesi
Dursun Kaya

Yönetim Kurulu Üyesi
Fuat Atasoy

Yönetim Kurulu Üyesi
İlyas Yavuz

Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Şark

Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Yavuz

Yönetim Kurulu Üyesi
Osman Şark

Üye
Ceyhun Deniz

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
İSGİDİstanbul Samsunlu Genç İş İnsanları DerneğiSamsunlu Genç İş İnsanları Derneği
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