İstanbul’daki Samsunlu Genç iş insanları İSGİD çatısı altında

HABER: DİNÇER KARACALAR

İSGİD – İstanbul Samsunlu Genç İş İnsanları Derneği aylık olarak düzenlediği Yönetim Kurulu Toplantısı’nı Başakşehir İstanbul’da bulunan Nokul Bafra Pide Restoranı’nda gerçekleştirdi.

Kurulduğu günden bu yana gerek ekibi, gerek projeleri, gerek organizasyonları ile dikkatleri üzerinde toplayan İsgid, 2023’te de dikkatleri üzerine çekeceğini gösterdi.

Vizyoner yapısı ile her daim fark yaratan İsgid, gurbetteki Samsunlular tarihinde bir ilki gerçekleştirerek İstanbul Samsunlular Orman projesi ile öncelikle ülkemiz, ardından Samsun ve İstanbul adına başarılı ve geleceğe yönelik bir yatırım gerçekleştirdi. Gelecek nesillere de hediye edilecek İstanbul Samsunlular Ormanı birçok dernek ve kuruluşa da örnek oldu.

Ülkemizde yaşanan acı felaketle birlikte deprem bölgesinde de desteklerini sürdüren İsgid, bölgede çorba dağıtımı gerçekleştirdi. Samkon organizasyonu ile Adıyaman’da kurulan Samsun Depremzede Konterner Kentinde de birçok üyesi ile maddi manevi desteklerde bulundu.

Depremden etkilenen aileler için İstanbul’da kalıcı bir kampanya başlatmaya hazırlanan İsgid, depremzede ailelerin yaralarını sarmak için canla başla çalışmaya devam ediyor.

14-15 Mart günlerinde Ankara’da meclis ve bürokrat ziyaretleri gerçekleştirecek olan İsgid, seçim öncesi İstanbul ve Samsun’un da siyasi nabzını tutmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirmeyi planlıyor.

Yeni Genel Merkez Binası tutulan ve tadilat çalışmalarına başlanan İsgid Genel Merkez Binası yeni projeler ve yeni çalışmalar için en kısa zamanda hazır hale getirilecek.

Kısa zamanda özverili çalışmalar gerçekleştiren İsgid’in gelecek planları merakla bekleniyor.

Toplantıya katılım gösteren üyeler;

Genel Başkan

Fatih AŞCI

Genel Sekreter

Cennet TAŞDELEN

İdari ve Mali İşler Komisyonu Başkanı / Genel Sayman

Taner Yiğit

Kadın Çalışmaları Komisyonu Başkanı / Genel Başkan Yardımcısı

Av. Nuray Badur

Ekonomi İşleri Komisyonu Başkanı / Genel Başkan Yardımcısı

Harun Şener

Halkla İlişkiler ve STK İlişkileri Komisyonu Başkanı / Genel Başkan Yardımcısı

Savaş Şahin

Hukuk ve Adalet İşleri Komisyonu Başkanı / Genel Başkan Yardımcısı

Av. İsa Keskin

Kültür, Sanat Çalışmaları ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı / Genel Başkan Yardımcısı

Eren Keskin

Ticari ve Sektörel Gelişmeleri İzleme Komisyonu Başkanı / Genel Başkan Yardımcısı

İbrahim Keleş

Yönetim Kurulu Üyesi

Akif Aşcı

Yönetim Kurulu Üyesi

Dursun Kaya

Yönetim Kurulu Üyesi

Fuat Atasoy

Yönetim Kurulu Üyesi

İlyas Yavuz

Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Şark

Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Yavuz

Yönetim Kurulu Üyesi

Osman Şark

Üye

Ceyhun Deniz