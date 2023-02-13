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İstanbul’da yaşayan Çinli iş adamlarından depremzedelere iki tır dolusu yardım gitti

Türkiye’de yaşayan Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşları ile Uygurlu kardeşlerimiz de depremzedelerin yaralarını sarmak için bizlerle tek yürek oldu.

13 Şubat 2023 Pazartesi 14:03
İstanbul’da yaşayan Çinli iş adamlarından depremzedelere iki tır dolusu yardım gitti

HABER: AYKUT ÜNKER

Merkezi İstanbul Kartal ilçesinde bulunan “Çinin Barışçıl Birleşmesi Derneği” başkanı Chen Wei (Abdullah Cin) depremin ilk gününden itibaren, Türkiye’de yaşayan Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşlarına deprem bölgelerine ulaştırmak üzere yardım çağrısında bulundu.

Gönüllülerden gelen battaniye/ giyecek malzemeleri ile satın alınan çok miktarda ekmek ve suyun yüklendiği 2 adet tırlarla, afetzedelerin ısınma ihtiyaçlarına yönelik satın alınan bir tır dolusu soba İstanbul’dan Hatay ilimize doğru 12 Şubat’ta yola çıktı...

Başkanın çağrısı ile birlikte ülkemizde yaşayan pek çok Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı dernek merkezine gelerek yardım malzemelerin paketlenmesine de yardımcı oldu... Dernek üyelerinden 73 yaşındaki Ba Jingke, Kardeş ülke Türkiye'nin acısını paylaştıklarını ve çok üzgün olduklarını ifade etti. Çinin Barışçıl Birleşmesi Derneğinin bir başka üyesi olan Celal Akgül ise, Çinli vatandaşların hızla göstermiş oldukları yardım duyarlılığından dolayı duyduğu memnuniyeti şu şekilde dile getirdi; “Türkiye ve Çin Halkları tarih boyunca her zaman dostluk ve dayanışma içinde olmuştur. Bu dostluklar böyle zor günlerde sınanır. Desteğini gösteren tüm üyelerimize teşekkür ediyoruz” diye ifade etti. Derneğin Türk ve Çinli üyeleri, afet bölgesindeki barınma ihtiyacına yönelik çadır ve konteyner ev temini için de çalışmalar başlattıklarını ve Çin devleti ile temaslarının devam ettiğini söylediler.

Başkanın çağrısı ile birlikte ülkemizde yasan pek çok Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı dernek merkezine gelerek yardım malzemelerin paketlenmesine yardımcı oldu. Dernek üyelerinden 73 yaşındaki Ba Jingke; "Kardeş ülke Türkiye'nin acısını paylaştıklarını ve çok üzgün olduklarını ifade etti..."

Çin'in Barışçıl birleşmesi derneğinin bir başka üyesi olan Celal Akgül ise, Çinli vatandaşların hızla göstermiş oldukları yardım refleksinden duydukları memnuniyeti şu şekilde dile getirdi; "Türkiye ve Çin Halkları tarih boyunca dayanışma içinde olmuştur. Dostluklar böyle zor günlerde sınanır. Desteğini gösteren tüm üyelerimize teşekkür ediyoruz."

Gönüllülerden gelen battaniye, giyecek malzemeleri ile satın alınan çok miktarda ekmek ve suyun yüklendiği kamyonla, afetzedelerin ısınma ihtiyaçlarına yönelik satın alınan bir tır soba İstanbul'dan Hatay ilimize doğru yola çıktı...

 

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Anahtar Kelimeler:
Çinin Barışçıl Birleşmesi DerneğiAbdullah CinChen Wei
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