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İstanbul'un iki yüzü; bir yanda gökdelenler, bir yanda uçsuz bucaksız ayçiçeği tarlaları

Avcılar'daki bir tarafta geniş tarım arazisinde ekilen ayçiçekleri yükselirken diğer tarafta ise yüksek katlı binalar ilginç görüntüler oluşturdu. Yükselen binaların yanındaki ayçiçek tarlaları havadan görüntülendi.

07 Ağustos 2022 Pazar 17:18
İstanbul'un iki yüzü; bir yanda gökdelenler, bir yanda uçsuz bucaksız ayçiçeği tarlaları

İSTANBUL (DHA)

Avcılar'da bir tarafında Küçükçekmece Gölü, diğer tarafında Ispartakule'deki yüksek katlı binaların olduğu ayçiçek tarlaları renkli görüntüler oluşturdu.

Geniş tarım arazisinde ekilen ayçiçeğin boyu yetişkin boyuna ulaştı.

Bölgedeki kargaların gün boyu ayçiçeklerin üzerinde uçtuğu tarlaların bir kesiminden yük ve Trakya'ya giden yolcu trenleri geçiyor.

Tarlaların hemen yanında besicilik yapan Muhterem Baş, bir ay içerisinde hasat başlayacağını söyledi.

Tarlalarda şu anda inşaat yapılamadığını, tanımadığı bazı arazi sahiplerinin bir yıl buğday, ikinci yıl ay çiçeği ekip biçtiğini anlatan Baş, "Burayı gören çok şaşırıyor.

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Bir tanıdığımız tel örgülerle çevrili ayçiçeği tarlalarının yanına kovanlar bıraktı. Arılar çok sevdikleri ve sürekli kondukları ayçiçeklerinden eksik olmuyor" dedi. 

DHA’nın abonelerine aktardığı İstanbul’daki ayçiçeği tarlalarına benzer bir paylaşımı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da video ile yaptı. Vali Yerlikaya, sosyal medyadaki paylaşımında Avcılar’ın yanı sıra Başakşehir ve Bahçeşehir’i de etiketlerken “Ayçiçeği tarlaları gibi bereketli #İstanbul, her haliyle bir başka güzel” diye yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbulGökdelenlerAyçiçeğiAvcılar
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