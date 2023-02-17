Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.027,57
ALTIN
1.106,42
DOLAR
18,87
STERLİN
22,53
EURO
20,07
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi...
Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim...
Gazi Üniversitesi 289 Sözleşmeli Personel Alacak
Gazi Üniversitesi 289 Sözleşmeli...
Kıdemli MS SQL veritabanı danışmanlığı hizmeti alınacak
Kıdemli MS SQL veritabanı...
Kıdemli yazılım geliştirme danışmanlığı hizmeti alınacak
Kıdemli yazılım geliştirme danışmanlığı...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim üyesi alacak

17 Şubat 2023 Cuma 14:35
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim üyesi alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nin ilanda belirtilen fakülte ve bölümlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23, 24 ve 26. maddeleri ile 12.06.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin yürürlükteki ilgili maddelerine ve Üniversitemizin “Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerine” göre Öğretim üyesi alınacaktır. İstekliler başvurularını şahsen yapacaklardır. Posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Gazi Üniversitesi 289 Sözleşmeli Personel Alacak
Gazi Üniversitesi 289 Sözleşmeli Personel Alacak
Mehmetçik deprem bölgesinde yaraları sarıyor
Mehmetçik deprem bölgesinde yaraları sarıyor
"Milletimizin, ülkemizin sıkıntılardan kurtuluşuna vesile olsun"
"Milletimizin, ülkemizin sıkıntılardan kurtuluşuna vesile olsun"
A4 Kâğıt Özellikleri ve A4 Fotokopi Kâğıdı Seçenekleri
A4 Kâğıt Özellikleri ve A4 Fotokopi Kâğıdı Seçenekleri
Kıdemli MS SQL veritabanı danışmanlığı hizmeti alınacak
Kıdemli MS SQL veritabanı danışmanlığı hizmeti alınacak
Kıdemli yazılım geliştirme danışmanlığı hizmeti alınacak
Kıdemli yazılım geliştirme danışmanlığı hizmeti alınacak
İstanbul Galata Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak
İstanbul Galata Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak
"Çok yoğun artçı sarsıntı var. Olağan dışı bir durumla karşı karşıyayız"
"Çok yoğun artçı sarsıntı var. Olağan dışı bir durumla karşı karşıyayız"

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi