Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.026,83
ALTIN
1.117,06
DOLAR
18,87
STERLİN
22,73
EURO
20,18
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Görevlisi ile Araştırma Görevlisi alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim...
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi...
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi...
Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak

18 Şubat 2023 Cumartesi 10:29
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nin ilanda belirtilen Fakülte ve Bölümlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33. maddesi ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Görevlisi ile Araştırma Görevlisi alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Görevlisi ile Araştırma Görevlisi alacak
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Gazi Üniversitesi 289 Sözleşmeli Personel Alacak
Gazi Üniversitesi 289 Sözleşmeli Personel Alacak
Mehmetçik deprem bölgesinde yaraları sarıyor
Mehmetçik deprem bölgesinde yaraları sarıyor
"Milletimizin, ülkemizin sıkıntılardan kurtuluşuna vesile olsun"
"Milletimizin, ülkemizin sıkıntılardan kurtuluşuna vesile olsun"
A4 Kâğıt Özellikleri ve A4 Fotokopi Kâğıdı Seçenekleri
A4 Kâğıt Özellikleri ve A4 Fotokopi Kâğıdı Seçenekleri
Kıdemli MS SQL veritabanı danışmanlığı hizmeti alınacak
Kıdemli MS SQL veritabanı danışmanlığı hizmeti alınacak

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi