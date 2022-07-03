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İstanbul Medeniyet Üniversitesi 51 Akademik Personel alıyor

03 Temmuz 2022 Pazar 00:10
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 51 Akademik Personel alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  İstanbul Medeniyet Üniversitesi akademik birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre

Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihte başlayacak olup 22.07.2022 tarihi mesai bitiminde sona erecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 03.07.2022 00:11
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