İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Takımlarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi İmtihan ile Giriş İmtihanlarına Ait Yol ve Temeller Hakkında Yönetmeliğin ilgili unsurlarına nazaran aşağıda belirtilen akademik ünitelere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır. Müracaatlar 23 Ağustos ila 9 Eylül ortasında yapılacak.

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