Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 6
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2,035.93
ALTIN
798.74
DOLAR
13.60
STERLİN
18.46
EURO
15.54
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İstanbul Gedik Üniversitesi 3 Öğretim Görevlisi alıyor
İstanbul Gedik Üniversitesi 3...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 Sözleşmeli Personel alacak
Çevre, Şehircilik ve İklim...
İstanbul Bilgi Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
İstanbul Bilgi Üniversitesi Araştırma...
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İstanbul Gedik Üniversitesi 3 Öğretim Görevlisi alıyor

09 Şubat 2022 Çarşamba 12:22
İstanbul Gedik Üniversitesi 3 Öğretim Görevlisi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; İstanbul Gedik Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile ilanda belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır.

Son başvuru tarihi 23.02.2022 olup, adayların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar ilandabelirtilen evrakları şahsen veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 Sözleşmeli Personel alacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 Sözleşmeli Personel alacak
Barış Muslu başarısını Beyin Dedektifi ile ekranlara taşıdı
Barış Muslu başarısını Beyin Dedektifi ile ekranlara taşıdı
Psikolog Neslihan Aslıhan yazdı: Çocukta Motivasyon
Psikolog Neslihan Aslıhan yazdı: Çocukta Motivasyon
Abdülkadir Arslan, Adalet Bakanı Bozdağ ile bir araya geldi
Abdülkadir Arslan, Adalet Bakanı Bozdağ ile bir araya geldi
İstanbul Bilgi Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
İstanbul Bilgi Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi 41 akademik personel alacak
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi 41 akademik personel alacak

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma