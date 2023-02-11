İstanbul Deprem Acil Müdahale ve Erken Uyarı Sistemi…

ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ
Sistemin Türkiye’deki ve başka ülkelerdeki kentsel deprem izleme sistemleriyle kıyaslaması teknolojik, yönetsel ve hukuki bileşenler dikkate alınarak yapılmıştır.
Sistemin kullanımının fayda sağlayacağı kritik kentsel altyapı hizmetlerindeki (su, elektrik, gaz, ulaşım vb.) mevcut ihtiyaçların analiz edilmesi, gerekli standartların tariflenmesi ve bu kapsamda İstanbul Deprem Acil Müdahale ve Erken Uyarı Sisteminin söz konusu ihtiyaçları karşılamasına veya mevcut kentsel altyapı hizmetlerinin sistem ile uyumunun sağlanmasına yönelik eylemler tanımlanmıştır.
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