İstanbul Deprem Acil Müdahale ve Erken Uyarı Sistemi…

İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Deprem Araştırma Enstitüsü, Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı arasında gerçekleştirilen bu çalışma ile İstanbul Deprem Acil Müdahale ve Erken Uyarı Sisteminin genel nitelikleri tariflenmiş ve algoritması şematize edilerek açıklanmıştır.