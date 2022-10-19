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İstanbul'da tedavi gören madencilerden biri yoğun bakımdan çıkarıldı

19 Ekim 2022 Çarşamba 15:45
İstanbul'da tedavi gören madencilerden biri yoğun bakımdan çıkarıldı

İSTANBUL - Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gören madencilerden birinin normal servise alındığı öğrenildi. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi ve Acil Cerrahi Sorumlusu Prof. Dr. Mustafa Turan, "Bir hastamız ötekilere göre daha iyiydi ama o da zehirli gazlara maruz kaldığı için hiperbarik oksijen tedavisine ihtiyaç duymuştu. Onun da yoğun tedavileri etti ve şu an durumu iyi olarak yoğun bakımdan çıkardık" dedi. 

Bartın'daki maden kazasından yaralanan 6 kişi İstanbul'a ambulans uçakla getirilerek yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Madencilerden İbrahim Çeliktaş'ın  yoğun bakımdan çıkartıldığı öğrenildi. Solunum cihazına bağlı olarak tedavi gören bir hastanınsa solunum cihazından ayrılacağı belirtildi. Yaralı madencilerin tedavi gördüğü yanık merkezi ve İbrahim Çeliktaş'ın oksijen tedavisi gördüğü hiperbarik ünitesi de görüntülendi. Yaralıların duruma göre, kök hücre nakli de gerekebileceği öğrenildi. 


 

"BİR HASTAMIZI YOĞUN BAKIMDAN ÇIKARDIK" 

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi ve Acil Cerrahi Sorumlusu Prof. Dr. Mustafa Turan "Bartın'dan cuma akşamı 6 hasta hastanemize getirildi. Bu hastaların 5'inde ileri derecede yaralanma vardı. O 5 hastayı solunum makinesine bağlamak zorunda kaldık. Bir hastamız ötekilere göre daha iyiydi ama o da zehirli gazlara maruz kaldığı için hiperbarik oksijen tedavisine ihtiyaç duymuştu. Onun da yoğun tedavileri etti ve şu an durumu iyi olarak yoğun bakımdan çıkardık. Solunum makinesine bağlı olan hastalarımızdan da birinin de makineden ayrılma süreci başlatıldı, durumu biraz daha iyiye gitmektedir. Geri kalan hastalar için bütün yoğun bakım prosedürleri yoğun şekilde yapılmaktadır. Hastalarla ilgili bölüm başkanlarının katıldığı konsey yapılmaktadır" dedi. 


 

"BİR KABİNDE YÜKSEK BASINÇ ALTINDA UYGULANAN BİR TEDAVİDİR" 

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Hiperbarik Tıp Ünitesi görevli hekimi Uzman Doktor Zeynep Canaz ise "Hiperbarik oksijen tedavisi, basınç odası dediğimiz bir kabinde yüksek basınç altında yüzde 100 oksijen solunarak uyguladığımız bir tedavidir"diye konuştu.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tedavi Gören MadencilerYoğun Bakım
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