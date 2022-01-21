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İstanbul'da "İzlanda kışı" öncesi kış lastiği uyarısı

21 Ocak 2022 Cuma 11:05
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İstanbul'da "İzlanda kışı" öncesi kış lastiği uyarısı

İSTANBUL - İstanbul'da bu akşamdan itibaren etkili olması beklenilen kar yağışı öncesi uzmanlardan kış lastiği uyarısı geldi. Meteorolojinin kar uyarısının ardından lastikçilere gidenlerin sayısı da arttı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da bu akşamdan itibaren soğuk ve kar yağışının etkili olacağı uyarısında bulundu. Uyarının ardından ileri sürüş uzmanları da kış lastiğinin önemine dikkat çekti. Uzmanlar, kazaların önüne geçmesinin yanı sıra yolda kalan sürücülerin oluşturacağı trafiğin önüne kış lastiği ile geçilebileceğini belirtiyor. Kar uyarısının ardından kış lastiği taktıranların sayısı da arttı.  


 

"MEVSİMSEL ŞARTLARDAN KAYNAKLANAN KAZALARI SÜRÜCÜLER OLUŞTURUR"

Kış lastiği kullanımının özellikle ticari araçlarda 1 Aralık'tan itibaren zorunlu hale geldiğini hatırlatan İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Çetin Büyükçınar, "Kanunen ticari araçlar 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında kışlık lastiği takmak zorundalar. Dolayısıyla bu mevsim şartlarını yaşayan diğer sürücülerin mutlaka kışlık lastiklerini taktırmaları gerekiyor. Aksi takdirde iklim şartları 7 derecenin altındaysa bu durumda trafiğe çıkmayacaklar. Mevsimsel şartlardan kaynaklanan kazalarda, trafik sıkışıklıkları ve zorlukları oluşturan kış şartlarına hazırlanmamış sürücülerdir" dedi.


 

"KIŞ LASTİĞİ TAKTIRMAYANLAR ARAÇLARINI KULLANMASINLAR"

Çetin Büyükçınar, kış lastiğinin en önemli özelliğinin hamur yapısı olduğu için frenlemelerde ve yol tutuşlarında olumlu sonuçları olduğuna dikkat çekerek, "Bu nedenle kış lastiği taktırma imkanı olmayanlar araçlarını lütfen kullanmasınlar" diye konuştu. 


 

"ANADOLU'DA SÜRÜCÜLER BU ŞARTLARI HAFİFE ALIYOR"

Kış lastiğinden kaynaklı meydana gelen kazaların Anadolu'da daha fazla meydana geldiğini dile getiren Büyükçınar, "Genelde metropollere baktığımız zaman sürücülerin kurallara daha fazla uyduğunu görüyoruz ancak Anadolu'da sürücüler bu şartları trafik olmadığını düşünerek daha hafife alıyor gibi geliyor. Yolda kalmamaları ve başka kazalara sebep olmamaları için mutlaka kış lastiklerini taktırmaları gerekiyor. Diğer yandan kış lastiğim var diye de araba hemen olduğu yerde durmuyor. O bakımdan bu tip hava şartlarında takip mesafemizi arttıracağız" diye konuştu.


 

"KAZALARIN YÜZDE 92'Sİ İNSAN KAYNAKLI, ARAÇ BAKIMSIZLIĞI DA İNSAN KAYNAKLI"

Kazaların genel sebebine bakıldığında yüzde 92'sinin insan kaynaklı olarak görüldüğünü aktaran Büyükçınar, "Geri kalan yüzde 8'i ise mekanik ve araç bakımsızlığı gibi nedenlerden oluyor. İnsan kaynaklı dediğimiz zaman aracınızın bakımsızlığı da insan kaynaklı değerlendirilebilir" ifadelerini kullandı.


 

"ÜZERİMDE M+S YAZISI OLMALI"

Büyükçınar, kış lastiği alırken dikkat edilmesi gerekenleri ise şöyle anlattı: "Kışlık lastiği alırken ise 3 zirveli dağımızın sembol olarak olması gerekiyor, lastik üzerinde M+S yazısı bulunmalı. Lastiğin diş yapısına bakıldığı zaman çok derinmiş diye bakılmamalı, çünkü hamur yapısı kışlık lastik olma özelliğini taşıyor"


 

"LASTİK 3 MİLİMETRENİN ALTINA DÜŞTÜKTEN SONRA İŞE YARAMAZ"

25 yıldır oto lastikçi dükkanı işleten Arslan Dinç, "Hava 7 derecenin altına düştükten sonra yaz lastikleri iş görmez. Don ve buz olaylarından sonra lastiğin üst derinliği 3 milimetrenin altına düştükten sonra işe yaramaz" dedi.


 

"KAZA GEÇİRDİM, ONDAN SONRA KIŞ LASTİĞİ ALMAYA KARAR VERDİM"

Oto lastikçiye kış lastiği taktırmaya gelen vatandaşlardan Ahmet Demir ise, "Daha önceden de kış lastiği kullandığım için bu konuda tecrübem var. Kış lastiği almadan önce sabah erken saatlerde kaza geçirdim, ondan sonra almaya karar verdim" diye konuştu.

DHA

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İstanbulİzlanda KışıKış Lastiği Uyarısı
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