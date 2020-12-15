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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 25 sözleşmeli personel alacak

15 Aralık 2020 Salı 13:26
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 25 sözleşmeli personel alacak

İstanbul Büyükşehir Belediye  Başkanlığı bünyesinde, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49 uncu maddesine tabi olarak istihdam edilmek üzere; ilandaki nitelikleri ve diğer  şartları taşımak  kaydıyla, açıktan atama yoluyla Hemşire, Çocuk Gelişimcisi, Mühendis, Şehir Plancısı, Mimar, Ekonomist, Tekniker, Teknisyen, Eğitmen branşlarında sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Başvurular 14 Aralık -18 Aralık 2020 tarihleri arasında sadece https://www.turkiye.gov.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayabilirsiniz

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 15.12.2020 13:47
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 25 Sözleşmeli Personel AlacakIstanbul Büyükşehir Belediyesi25 Sözleşmeli Personel
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