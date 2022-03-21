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İstanbul Aydın Üniversitesi akademik personel alacak

21 Mart 2022 Pazartesi 13:42
İstanbul Aydın Üniversitesi akademik personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğü, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre tam zamanlı Öğretim Üyesi alacak.

Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması gerekmektedir. 113 kadro için son başvuru tarihi 1 Nisan 2022 olarak açıklandı.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

İLAN.GOV.TR

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