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İstanbul Arel Üniversitesi 75 akademik personel alınacak

16 Şubat 2022 Çarşamba 13:04
İstanbul Arel Üniversitesi 75 akademik personel alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğü, Üniversitenin Fakülte/Yüksekokul bölümlerine 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddelerine göre öğretim elemanları alacak.

Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Müracaatlar elden veya posta yoluyla ilanda belirtilen adreslere yapılacak. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Akademik Personel alım ilanını görüntülemek için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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