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İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak

25 Mart 2022 Cuma 13:17
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nin ilanda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun’un 33. maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in ilgili maddelerine göre araştırma görevlisi alınacaktır.

Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuru yapacak adaylar; başvuru dilekçesi ve istenen belgeler ile birlikte 06.04.2022 Çarşamba günü mesai bitimine kadar şahsen veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese başvurusunu yapmalıdır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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