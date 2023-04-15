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İstanbul, 10–11 Mayıs 2023 tarihlerinde Avrasya'nın En Büyük Blockchain Etkinliğine bir kez daha ev sahipliği yapacak.

Blockchain Ekonomi İstanbul Zirvesi, blok zinciri ve kripto para toplulukları için bölgenin birincil buluşması olacak.

15 Nisan 2023 Cumartesi 01:27
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İstanbul, 10–11 Mayıs 2023 tarihlerinde Avrasya'nın En Büyük Blockchain Etkinliğine bir kez daha ev sahipliği yapacak.

Yenilikçi bir teknoloji reklamcılığı ve medya şirketi olan Teklip, Avrasya'nın en büyük blockchain etkinliği olan Blockchain Economy Istanbul Summit'i sunmaktan gurur duyar. İstanbul, dünyanın en eski, tarihi ve kültürel açıdan en zengin şehirlerinden biridir. Mevcut tahminlere göre, Türkiye nüfusunun %16'sı veya 13,6 milyon kişi kripto para birimine sahip ve bu da onu dünyanın en büyük kripto sahibi ülkelerinden biri yapıyor. İstanbul, Bizans döneminden bu yana dünyanın ekonomik ve mali açıdan önemli bir ticaret merkezi olmaya devam etti ve bu, onu bu Büyük Zirve için ideal bir yer haline getiren çok çeşitli umut vaat eden fırsatlar sunuyor. Blockchain Ekonomi Zirvesi, 10-11 Mayıs 2023 tarihlerinde Pullman İstanbul Hotel & Convention Center'da İstanbul'a geliyor ve dünyanın en iyi kripto şirketlerini ve blockchain girişimcilerini ağırlayacak.


5 yıl üst üste Avrasya'nın en büyük blockchain ve kripto etkinliği olarak kabul edilen Zirve, geleceğin finansal teknolojilerine odaklanan çok çeşitli konuları ele alacak, kapsamlı ağ oluşturma fırsatları ve 80'den fazla ülkeden katılım sağlayacak.


Konular, NFT'lerin Önemi, Blockchain Oyun, De-Fi, Metaverse ile Yeni Gerçeklik, Blockchain teknolojilerinin Kurumsal Olarak Kabulü, Kripto Para Birimlerine Yatırım ve Ticaret, Kripto Borsaları ve kullanıcı fonlarını korumaya yönelik düzenlemeler gibi temel konuları kapsayacaktır. .


Katılımcılar, blok zinciri ve kripto para birimi topluluklarındaki liderlerden duyduklarından değerli bilgiler edinecekler. Etkileyici hoparlör serisi şunları içerir:

  • Meltem Acet - Master of Ceremony, Show TV Haber Sunucusu
  • Tom Lee - En İyi Wall Street Stratejisti, FS Insight
  • Lennix Lai - OKX Finansal Piyasalar Genel Müdürü
  • Michaël van de Poppe – Yatırımcı, Analist
  • Adrian Zduńczyk - Chartered Market Technician, The Birb Nest'in Kurucusu
  • Ayhan Demirci – Direktör, Veri ve Analitik, KoçDigital
  • Mohamed Issa - Chainalysis'te Bölge Müdürü
  • Koray Kocabaş – Demirören Teknoloji Büyük Veri Analitiği Direktörü
  • Zeki Yimin - MEXC Türkiye Operasyon Başkanı
  • Ramazan Sarı - Türk Hava Yolları'nda Dijital İnovasyon ve İş Geliştirme


Blockchain ve kripto para etkinlik endüstrisindeki en güvenilir konferans markası olarak tanınan Blockchain Economy Istanbul Summit, çeşitli sektörlerden etkileyici bir ortak listesi çizdi. Markalar, bu prestijli zirveye katılarak bölgenin en büyük ve en önemli blockchain ve kripto para birimi etkinliğinde duyulmak ve görülmek için harika bir fırsat yakalıyor. Şirketler, günlük ticaret hacminin bir milyona ulaştığı Türkiye'nin en aktif kripto para piyasasına sponsorluk yoluyla erişim sağlayabiliyor.


Unvan Sponsoru OKX'in yanı sıra Ortaklar, diğerleri arasında B2Broker, DMCC, Uniqan Capital, WhiteBit, MEXC, Foxify P2P Trading, KuCoin ve Bitmain gibi tanınmış şirketleri içerir. Çeşitli sponsorluk düzeylerinde uzun ve etkileyici bir ortak listesi var ve işbirlikçi çabaya katılmak için hala zaman var.
Bu yılın başlarında, 67 ülkeden 3.000'den fazla katılımcının, aralarında ConSensys Baş Ekonomisti Lex Sokolin ve Gate.io Operasyon Başkanı Daniel Antcliff gibi önde gelen isimlerin de bulunduğu 3.000'den fazla katılımcının bir araya geldiği son derece başarılı Blockchain Ekonomi Londra Zirvesi'nin ardından, ve Prashant Malik - HSBC'de Dijital Varlıklar Kıdemli Teknoloji Lideri, birkaç isim vermek gerekirse, İstanbul Zirvesi eşit derecede ilgi çekici ve bilgilendirici olmayı vaat ediyor.


Blockchain Ekonomi İstanbul Zirvesi, dünyanın en iyi kripto şirketleri ve blockchain girişimcileri için çığır açan bir buluşma yeridir ve daha fazlasını öğrenmek, etkinlikte konuşmak veya sponsorluk yapmak isteyen herkesin kuruluşla e-posta yoluyla iletişime geçmesi önerilir: [email protected]

Web sitesi: https://blockchaineconomy.istanbul/tr

Etkinlik bilgisi:
Tarih: 10-11 Mayıs 2023
Yer: Pullman İstanbul Otel & Kongre Merkezi
Biletler: https://blockchaineconomy.istanbul/tr/tickets
Sponsorluklar: https://blockchaineconomy.istanbul/tr/why-sponsor
Etkinlik Hashtag'i: #BESUMMIT

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