İsmail Gülle Onuruna Bir Yemek

ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ

Konuşma sonrasında, Marmara Grubu Vakfı duayenlerinden Büyükelçi (E) Ertuğrul Kumcuoğlu Avrasya Ekonomi Zirvelerine olan samimi destek ve hizmetlerden dolayı; İsmail Gülle’ye Marmara Grubu Vakfı'nın teşekkürlerini sunan bir plaket sundu.

Ayrıca, Avrasya Ekonomi Zirveleri'ne desteklerinden dolayı, Yönetim Kurulu Üyesi Lale Aytanç Nalbant da, Kanz ART International Hijyen Sağlık Ürünleri San. ve Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Demirbacak’a Marmara Grubu Vakfı'nın teşekkürlerini sundu.

Marmara Grubu Vakfı AB ve İnsan Hakları Platformu Başkanı Müjgan Suver de, 4A Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çelikkol’a Marmara Grubu Vakfı'nın teşekkürlerini sunarak, Avrasya Ekonomi Zirvelerine verdiği desteğini esirgememesini temenni etti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) önceki Başkanı İsmail Gülle