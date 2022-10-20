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İsmail Demir: TB2'ler, Sahil Güvenlik envanterine girdi

20 Ekim 2022 Perşembe 13:49
İsmail Demir: TB2'ler, Sahil Güvenlik envanterine girdi

ANKARA - Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na teslim edilen 6 Bayraktar TB2 insansız hava aracı (İHA) ile TB2'lerin ilk kez Sahil Güvenlik'in envanterine girdiğini duyurdu. 

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Güvenlik güçlerimizi milli sistemlerle donatmaya devam ediyoruz. 6 adet Bayraktar TB2 İHA'mızı, 6 adet yerli CATS kamerayla Sahil Güvenlik Komutanlığı'mıza teslim ettik. Böylece TB2'ler Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterine de ilk kez girmiş oldu. Hayırlı olsun" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İsmail DemirSahil GüvenlikTB2
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