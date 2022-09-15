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İsmail Demir'den 'Marlin SİDA' paylaşımı

15 Eylül 2022 Perşembe 13:35
İsmail Demir'den 'Marlin SİDA' paylaşımı

ANKARA - Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, dünyanın elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız su üstü aracı Marlin SİDA'nın Türkiye tarafından geliştirildiğini açıkladı.

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye sahada oyun değiştirici olarak gösterilen SİHA'larından sonra, SİDA'larıyla da iddiasını ortaya koyuyor. Marlin SİDA, dünyada elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız su üstü aracı oldu. Geriden gelen değil, öncü olan Türkiye" dedi. 

İsmini açık denizlerde çok süratli ilerleyebilen bir balık türünden alan Marlin SİDA'nın, üstün teknolojisi ve taşıyabildiği faydalı yüklerle benzerlerinden ayrıştığı belirtildi. Savunma Sanayii Başkanlığı Koordinasyonu'nda, ASELSAN ve Sefine Tersanesi iş birliğinde yerli olarak geliştirilen Marlin'in, kıyı veya açık denizde savunma ve taarruz maksatlı deniz harbi operasyonlarında kullanılması planlanıyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İsmail DemirMarlin SİDASavunma Sanayii
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