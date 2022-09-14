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İsmail Demir: Askerimizin yükünü hafif hissettiren projemizi tamamladık

14 Eylül 2022 Çarşamba 16:03
İsmail Demir: Askerimizin yükünü hafif hissettiren projemizi tamamladık

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Askerimizin 40 kilograma kadar yükünü, manevra yeteneğine en az etkiyle yüzde 80 hafif hissettiren Pasif Dış İskelet projemizi tamamladık. İlk prototiplerini güvenlik güçlerimizin kullanımına verdik" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Askerimizin 40 kilograma kadar yükünü, manevra yeteneğine en az etkiyle yüzde 80 hafif hissettiren Pasif Dış İskelet Projemizi tamamladık. Interact'ın geliştirdiği sistemin ilk prototiplerini güvenlik güçlerimizin kullanımına verdik. Saha geri bildirimleri akabinde teslimatlara başlıyoruz" dedi. 



Ayrıca başkanlıktan yapılan açıklamada, pasif dış iskeletin kolay giyilebilen, ince ve vücudu saran tasarıma sahip olduğu; balistik kask, yelek, mühimmat kemeri ve dizlik ile uyumlu olduğu; tüm sırt çantası, taktik ayakkabı ve bot çeşitleri ile kullanılabileceği belirtildi.

Ergonomik olarak tasarlanmış eklemlerin, kullanıcının doğal yürüyüşüne izin verdiği belirtilerek, "Yükü etkili bir şekilde yere aktararak, kullanıcısının dayanıklılığını arttırır ve tekrarlı dinamik kuvvetlerin oluşturabileceği sakatlanmalara engel olur. Geniş çalışma alanı, koşma, zıplama, yük taşıma, tırmanma, sürünme, çömelme ve ördek yürüyüşü hareketlerine izin verir. Sistemin yüksek serbestlik derecesine sahip eklemleri karmaşık insan eklem hareketleri ile ideal uyum sağlar. Ayarlanabilir tasarımı sayesinde bir geniş kullanıcı grubu ile uyumludur" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İsmail DemirAskerimizin YüküProje
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