İSLAMİ DEĞERLERE UYGUN  KRİPTO PARA BİRİMİ: CAİZCOİN

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Blockchain ve kripto para ekosistemini İslami değerlere göre ele alan Caizcoin, herkes için finansal özgürlük vizyonuyla 2 milyarlık nüfusa sahip İslam dünyasının Avrupa’dan yükselen yıldızı olarak parlıyor. Caizcoin, İslam alimleri tarafından İslami finans hukukuna uygun olarak faaliyetlerini yürütüyor. 15 Ocak'ta özel satışlara başladı…

Köklerinde İslami değerleri barındıran kripto para birimi Caizcoin, finansal sisteme adalet, şeffaflık ve herkes için özgürlük getirmek için vizyonuyla dünyanın dört bir yanından yoğun ilgi görüyor.

İsviçre ve Almanya merkezli olarak Avrupalı Müslümanlar tarafından dizayn edilen Caizcoin, 2 milyarlık nüfusa sahip olan İslam dünyasının temsil ettiği değerleri ilke edinen yapısıyla dikkat çekiyor. Caizcoin, müslümanların diğer dinlere mensup kişilerle ticaretini destekleyen İslami öğretilerini baz alıyor. Bu yönüyle sadece Müslüman dünyasını değil, İslam'ın insani felsefesinden yararlanmak isteyen tüm dünya nüfusunun hızlı ve güvenilir ödeme sistemi ile adaletli yatırım aracı ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.

Caizcoin sayesinde dünyanın dört bir yanındaki müslümanlar, limitler dahilinde komisyon ödemeden coin transfer edebilirken yüksek getiri potansiyelinden yararlanarak tasarruflarını yönlendirebiliyor. Batı’nın modern finans algısını İslami değerlere göre ele alan Caizcoin, yüksek oynaklığa izin vermeyen kurgusuyla yüksek ve düzenli getiri potansiyeli barındırıyor.

Caizcoin, güçlü ve özgün blockcahin altyapısı olan CaizChain'in çevreci ve merkeziyetsiz oluşu gücünü aldığı İslami felsefeyi pekiştiriyor. Önümüzdeki ay devreye girecek olan CaizChain, emsallerine göre çok daha az enerji harcayarak çalışan bir teknolojiye sahip. Teknolojik kurgusunda madencilik olmayan Caizcoin, kripto paraların temel özelliği olan deFI (merkeziyetsiz finans) mantığı sayesinde herhangi bir düzenleyici finans kuruluşu olmadan kişiler arasında güvenli bir şekilde transfer edilebiliyor.

Merkeziyetsiz finans özelliğini hız ve güvenirlilik ile destekleyen Caizcoin, İslami değerleri benimseyen sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapıyor. Bu sayede kurumlara yapılan bağışlar, zekât ödemeleri anlık ve anonim bir şekilde gerçekleştiriliyor.

İSLAM COĞRAFYASININ GÜÇLÜ PARA BİRİMİ

Finansal teknolojiler alanında uzman akademisyenler, ekonomistler, ve İslam alimlerinin ortak çalışmasının bir ürünü olan Caizcoin, inanç değerlerini esas alan dijital ekosistem sunuyor. Avrupalı Müslüman yatırımcılar ve profesyonellerin geliştirdiği Caizcoin, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu İslam coğrafyasının en güçlü kripto para birimi olarak dikkat çekiyor. Ahlaki değerleri benimseyen hedef kitlesiyle güven ve şeffaflık temelinde yüksek getiri potansiyeli sunan Caizcoin, henüz borsalara işleme açılmadan gördüğü yoğun taleple birlikte Avrupa, Asya ve Ortadoğu ülkelerinden yatırımcı portföyüne erişmeyi başardı.