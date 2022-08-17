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İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak

17 Ağustos 2022 Çarşamba 14:35
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  İskenderun Teknik Üniversitesi’nin ilanda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 9 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 (on beş) gün olup, postadaki gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmeyecek ve son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular ile ilgili birimlere yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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