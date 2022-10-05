İŞE ALIM VE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM SÜRECİNDE BÜYÜK KOLAYLIK

HABER: DİNÇER KARACALAR

İşe alım ve insan kaynakları yönetim sürecinde iş dünyasına önemli bir çözüm ortağı olarak giren bitest, sunduğu Kurumsal Panel sayesinde bir yöneticinin veya insan kaynakları departmanının ihtiyaç duyacağı birçok veriyi sağlıyor. İşe alım sürecinde şirketin ihtiyaç duyduğu personeli belirlemede önemli bir yol gösterici olan bitest, sahip olduğu Kurumsal Panel sayesinde 360 derece Değerlendirme Sistemi, Pozisyon Yetkinlik Analizi, Eğitim İhtiyaç Analizi gibi birçok bilgiyi bir arada sunuyor.