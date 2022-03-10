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Isaac Herzog Neve Şalom Sinagogu'nu ziyaret etti

10 Mart 2022 Perşembe 14:41
Isaac Herzog Neve Şalom Sinagogu'nu ziyaret etti

İSTANBUL - İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve eşi Michal Herzog Beyoğlu'ndaki Neve Şalom Sinagogu'nu ziyaret etti, ayine katıldı

Türkiye'de 2 gün sürecek programının ilk gününde Ankara'ya gelen İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Anıtkabir'i ziyaret etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Resmi temaslarının ardından dün İstanbul'a gelen Herzog ve eşi bugün öğle saatlerinde Beyoğlu'ndaki Neve Şalom Sinagogu'na geldi. Herzog burada İstanbul'daki Yahudi cemaati üyeleriyle bir araya gelirken, sinagogdaki ayine de katıldı. 

DHA

Son Güncelleme: 10.03.2022 14:49
Anahtar Kelimeler:
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac HerzogNeve Şalom Sinagogu
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