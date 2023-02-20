İŞ İNSANLARI TARAFINDAN DEPREMZEDELERE ANLAMLI DESTEK

HABER: KORAY KAMACI

Zeytinburnu Kaymakamlığı olarak böylesi önemli birlik ve beraberlik çağrısına öncülük edilmesi çok mühim idi. Yardımlar artarak devam ederken, aynı zamanda Doğu ve Güneydoğu Kültür Sanat derneği genel Başkanı Sn. Fuat Bodur ve Gençlik Kolları Başkanı İslam Akyüz tarafından yaklaşık ‘’1 Tır’’ dolusu temizlik malzemesi de depremzedeler için bu yardım kampanyası kapsamında temin edildi.

Aynı zamanda Akademisyen-Yazar ve İş İnsanı olan Doğan Akdeniz ise şu önemli açıklamalarda bulundu: ‘’ Sn. Kaymakamımızın Kızılay kan bağısı ve çeşitli sosyal yardımlaşmaya ilişkin hassasiyetlerini çok iyi biliyoruz. Bu bağlamda Depremden mağdur olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik olarak, ilk andan itibaren ve bir saniye durmaksızın ilçemizde bir seferberlik başlattı. Biz de iş insanları ve Doğu Güneydoğu Kültür Sanat derneği olarak elimizden gelen katkıları bir nebze olsa da vermeye çalıştık ve çalışmaya da devam edeceğiz. Duyarlılık gösteren tüm vatandaşlarımıza minnettarız.’’

Ülkemizde yardım seferberliği kapsamında milletimizin el ele vermesi çok önemlidir. Bu duyguyu ve ruhu devam ettirmek yaralarımızın hızlı bir şekilde sarılmasını sağlayacaktır.